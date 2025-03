200 kg de déchets sortis du lagon de Afareaitu

Moorea, le 24 mars 2025 - Samedi, une vingtaine de pêcheurs de l’association Afareaitu Rava’ai se sont mobilisés pour nettoyer le lagon de Afareaitu, avec le soutien de Fenua Ma et de la commune de Moorea-Maiao. Près de 200 kilos de déchets ont été collectés. Outre la propreté du lagon, l’objectif pour les pêcheurs est de s’assurer de proposer du poisson sain à la population.



L’association Afareaitu Rava’ai a mené samedi une vaste opération de nettoyage du lagon de Afareaitu, à Moorea. Soutenue par Fenua Ma et la commune de Moorea-Maiao, cette initiative a mobilisé une vingtaine de pêcheurs venus de Maatea, Haumi, Afareaitu et Patae. Pour la première collecte de déchets de l’association à Afareaitu, les participants ont pu ramasser près de 200 kilos de déchets, dont des pneus de voiture, des tables en fer, du plastique, des tuyaux en PVC, ainsi que de nombreuses bouteilles en verre et canettes abandonnées sur les côtes. La tâche n’était toutefois pas aisée, comme l’explique Ernest Mahagateira, président de l’association Afareaitu Ravaai : “L'eau trouble a quelque peu compliqué la collecte des déchets, probablement en raison du mauvais temps de la veille. Malgré la présence de déchets, je ne pense pas que le lagon soit complètement pollué. La situation s'améliore. Les déchets n'étaient pas visibles en surface ; il a vraiment fallu chercher pour en trouver.”



Ernest Mahagateira souligne également l’importance d’organiser un tel événement pour les pêcheurs. “Cette opération est importante pour garantir du poisson propre, sain et de qualité pour la population. Nous voulons également préserver notre environnement pour les générations futures. J’en profite pour appeler la population de Afareaitu à prendre soin de notre district et de notre lagon. N’oublions pas que nous devons transmettre un environnement propre à nos enfants”, insiste le président.



Autre personnes satisfaite, Tiphanie François, la trésorière de l’association, qui tire un bilan positif de cette opération. “Cette journée a été un succès car elle a permis de dégager des déchets du lagon mais aussi parce qu'elle a permis de mobiliser de nouveaux pêcheurs de la commune de Afareaitu. Cela nous montre la volonté et l'engagement des pêcheurs pour préserver leur environnement et leur garde-manger. Nous avons partagé un moment convivial à la fin de cette opération et nous avons convenu de reprogrammer une nouvelle opération de nettoyage prochainement sur un autre site de la commune. Ces actions permettent aux pêcheurs de mieux se connaître et d'agir ensemble pour défendre leurs intérêts”, a-t-elle réagi. La prochaine étape sera le nettoyage du lagon de Haumi, toujours dans la commune associée de Afareaitu.



Toatane Rurua