2 700 mètres carrés consacrés à la recherche

Un manque de place qui pèse de plus en plus sur l’emploi du temps des étudiants et donc sur leur qualité de vie, d’autant qu’ils sont nombreux à ne pas disposer de moyen de transport. Dans ce contexte, les chercheurs sont aussi à l’étroit, confrontés à des difficultés de déploiement des équipes et des projets, ou d’accueil des étudiants et des entreprises. "L’idée c’est d’être à la jonction et au contact des entreprises pour la partie innovation, développe Nabila Gaertner-Mazouni, vice-présidente de l’UPF, chargée de la recherche. Pendant longtemps on a pu travailler avec l’IRD [Institut de recherche pour le développement, NDLR] qui a maintenant rejoint le campus et qui cofinance ce projet afin de doubler les surfaces de laboratoires."



Des plateaux techniques plus grands et mieux équipés seront aménagés dans le futur bâtiment sur une surface de 2 700 m2. Une cinquantaine de bureaux permettront également de rassembler en un seul et même lieu, plusieurs dizaines de chercheurs et de doctorants, aujourd’hui disséminés sur tout le campus. "On les rassemble pour créer de la synergie" résume Patrick Capolsini. "Je crois au projet concret, on peut développer des collaborations mais quand on peut travailler directement avec les gens, c’est beaucoup plus solide" renchérit la vice-présidente.