1800 personnes défilent à la Fête de l'Orange

Reva Ioane, association Taapuna New Team



Que fait l'association TNT ?

Nous sommes une association de quartier. Nous travaillons beaucoup sur la socialisation, la prévention et l'épanouissement des jeunes. Nous trouvons que des valeurs se perdent avec internet, donc nous mettons en place des actions pour essayer de préserver ces valeurs, notre culture en particulier. Nous organisons des activités périscolaires, pour éviter que les enfants traînent dans la rue. Nous les aidons avec leurs devoirs, nous mettons en place des activités, nous organisons des grands jeux comme les Tuaro Maohi… Et dernièrement on a organisé des sorties inter-générationnelles. On fait se rencontrer des personnes retraitées et des jeunes. Qui mieux que nos anciens pour enseigner à la jeunesse avant qu'ils se perdent ?



C'est important d'être présents à ce défilé ?

Oui, c'est important. Je pense que la plupart des associations présentent font aussi ce qu'on essaie de mettre en place, faire perdurer nos traditions. Donc on parle avec eux, on partage. Si on a rencontré des échecs, certains peuvent nous parler des solutions qu'ils ont trouvées.