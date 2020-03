180 secondes chrono pour séduire avec sa thèse

Tahiti, le 2 mars 2020 - Pour la seconde année consécutive, l’Université de la Polynésie française et l’école doctorale du Pacifique organisent l’épreuve régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes", le 11 mars dans un amphithéâtre de l’Université. Quatre doctorants polynésiens ont accepté cette année de relever ce difficile challenge en présentant leurs travaux de thèse en trois minutes chrono.





Tels les trois mousquetaires, ils sont quatre ! Quatre doctorants polynésiens qui ont décidé de batailler avec verve à coup de verbes et de bons mots lors de la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes", qui se tiendra le 11 mars dans les locaux de l’Université de la Polynésie française.



Pendant trois minutes et pas une de plus, les quatre thésards, tous en seconde année de thèse à l’Ecole doctorale du Pacifique, vont se succéder pour tenter de se qualifier pour la demi-finale nationale de ce concours qui aura lieu à Paris à la mi-avril, puis pourquoi pas pour la finale, voire même la finale internationale.



Pour gagner leur premier ticket, ils devront soit convaincre le jury polynésien, composé de personnalités des médias, de la culture et bien sûr du monde de la recherche, soit le public présent venu les écouter dans l’amphithéâtre.



Et pour séduire le jury ou le public, les quatre doctorants devront faire preuve de prestance et montrer leurs talents de beaux parleurs. Initié pour la première fois en 2008 par l’Université du Queensland en Australie, cet exercice est loin d’être aisé. Outre le maniement du verbe, les prétendants devront savoir captiver l’assemblée sur des sujets par forcément faciles d’accès pour le commun des mortels, souvent complètement profanes devant les problématiques abordées dans les sujets de thèse. Toute la difficulté réside dans le fait de rendre intéressants et compréhensibles au plus grand nombre des sujets complexes et très pointus.