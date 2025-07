18 mois de sursis pour avoir blanchi 30 millions

Tahiti, le 7 juillet 2025 - Deux hommes et deux femmes ont été jugés, lundi, en comparution immédiate, pour répondre de blanchiment d’argent. Le prévenu le plus lourdement impliqué, sur les comptes duquel ont transité 30 millions de francs, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.





Le tribunal correctionnel a jugé lundi en comparution immédiate deux hommes et deux femmes qui étaient poursuivis pour avoir participé au blanchiment de plusieurs millions de francs sans que les investigations n'aient pu formellement établir d'où venait cet argent. L'enquête, menée par les agents de la Direction territoriale de la police nationale appuyés par le Groupement interministériel de recherches (GIR), avait débuté en mars suite à des signalements reçus au sujet d'un individu, surnommé “Escobar”, et selon lesquels ce dernier se livrait à du trafic de stupéfiants.



Les policiers avaient rapidement remonté la piste de cet individu, un homme de 30 ans qui gagnait moyennement sa vie mais sur les comptes duquel avaient transité 30 millions de francs. Durant l'enquête, les policiers avaient en effet établi que l'intéressé encaissait des sommes en numéraire sur son compte local. Puis il envoyait ces sommes sur son compte Revolute pour les renvoyer ensuite à différentes personnes. Les investigations avaient également permis d'établir que 14 millions de francs avaient notamment été virés sur le compte d'une jeune femme et que cette dernière et son compagnon menaient un train de vie dispendieux au regard de leur activité professionnelle. Enfin, la tenancière d'un snack avait quant à elle admis qu'elle avait reçu du numéraire du dénommé “Escobar” et qu'elle l'avait mis sur son compte.



“ Pierre angulaire”



Tous les quatre présents lors de l'audience ce lundi, les prévenus ont peiné à s'expliquer sur l'origine des fonds. “Escobar”, assistant de logistique pour un salaire mensuel de 200 000 francs, a d'abord expliqué qu'il tirait cet argent de ses “économies” pour affirmer ensuite qu'il faisait plein de “petites activités” parallèles comme la revente de deux-roues neufs ou l'achat d'“épaves” de voiture. Son coprévenu a quant à lui assuré qu'il était “chanceux” et qu'il avait gagné plusieurs millions – ayant transité sur le compte de sa compagne – en jouant au kikiri et lors de combats de coqs.



Bien que l'origine de cet argent n'ait pas été déterminée, le procureur de la République a assuré lors de ses réquisitions que ce dossier “suinte le trafic de stupéfiants” même si “je ne peux pas le démontrer”. Concernant le prévenu le plus lourdement impliqué, une “lessiveuse professionnelle”, “pierre angulaire” du système, le représentant du ministère public a requis deux ans de prison dont un avec sursis. Des peines de 18 mois ferme à un an de sursis ont ensuite été requises contre les trois autres prévenus.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le principal prévenu à 18 mois de prison avec sursis et à s'acquitter d'une amende de trois millions de francs. Ses coprévenus ont écopé de peines comprises entre six et 18 mois de prison avec sursis, également assorties d'amendes.





Rédigé par Garance Colbert le Lundi 7 Juillet 2025 à 21:03 | Lu 201 fois