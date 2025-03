16 couteaux saisis mercredi au Parc Paofai

Tahiti le 13 mars 2025. 16 couteaux sur 12 personnes différentes ont été saisis mercredi au Parc Paofai après un contrôle de la Police nationale suite à des signalements.



C'est la Direction de la police nationale à Papeete qui a communiqué sur l'affaire mercredi en fin de journée. À la suite d’un signalement du responsable des Parcs et Jardins, une opération de contrôle a été mise en place sur instructions hiérarchiques et sur réquisition du procureur de la République.

Mercredi, entre 13h30 et 14h30, une équipe de la brigade spécialisée de terrain de la police nationale s’est rendue au parc Paofai pour procéder à des vérifications, notamment auprès des personnes sans abri présentes sur les lieux.

L’opération, qui s’est déroulée sans incident, a conduit à la saisie de 16 couteaux appartenant à 12 individus.

Pour rappel, la réglementation interdit le port et le transport d’armes de catégorie D, incluant les couteaux, sans motif légitime.

D’autres opérations de ce type seront menées prochainement afin de garantir la sécurité des usagers du parc.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 13 Mars 2025 à 08:02 | Lu 632 fois