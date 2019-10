150 tests antidopage pour un Hawaiki Nui propre

"La lutte antidopage date déjà de quelques années et on va continuer"



Tu vas diriger la fédération pour quatre ans. Quel est ton programme concernant le dopage et le reste du sport ?

Pour l'antidopage, ça fait plus de 20 ans que la fédération et la Fédération internationale de va’a ont mis en place les tests antidopage pendant les Championnats du monde. Et la Hawaiki Nui, ça fait quatre ans déjà qu'on a commencé avec la Direction de la Jeunesse et des sports qui a l'agrément de l'Agence mondiale antidopage. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce projet. À la Moloka'i, ils ont aussi mis en place un test antidopage.



Donc pour nous, la lutte antidopage date déjà de quelques années et on va continuer. Sinon, dans nos projets prioritaires pour les années qui viennent, nous voulons développer le va'a chez les jeunes et chez les femmes.



Est-ce que c'est positif pour le monde du va'a d'avoir une équipe aussi dominante que Shell, comme on peut le voir dans cette salle des trophées ?

Oui, c'est très positif. Les autres équipes savent ce qu'il faut faire pour les aller les chercher, donc c'étaient eux les lièvres jusqu'à aujourd'hui. Les autres équipes sont là. Et il y a la Moloka'i où ils ont de la concurrence et la Hawaiki Nui où ils n'ont pas toujours gagné, comme le dit Albert. À la Hawaiki Nui, toutes les équipes ont une chance de gagner, puisque stratégiquement elle est différente : dès que l'équipe est mise en place, elle ne bouge plus jusqu'à la fin, donc s'il y a une défaillance, c'est foutu."