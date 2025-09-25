

15 kilos d'ice saisis à l'aéroport

Tahiti, le 6 octobre 2025 – Les douaniers ont interpellé, dimanche matin à l'aéroport de Tahiti Faa'a, un individu qui transportait pas moins de 15 kilos d'ice simplement disposés dans une valise.



Un homme de 28 ans a été interpellé dimanche matin par les douaniers à l'aéroport de Tahiti Faa'a alors qu'il transportait 15 kilos d'ice répartis dans une valise, ont rapporté nos confrères de Tntv dimanche soir. Le mis en cause, qui arrivait de Los Angeles, a été placé en garde à vue dimanche soir dans les locaux de l'office anti-stupéfiants (Ofast) de Papeete.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 6 Octobre 2025 à 08:18 | Lu 5638 fois



