15 609 Fcfp d’aide mensuelle moyenne pour les étudiants boursiers

Tahiti, le 18 mars 2021 - Les chiffres de l’aide au logement étudiant allouée par l’État pour l’année universitaire 2019-2020 ont été annoncés mercredi en conseil des ministres. Ce dispositif, assumé par l’État à titre transitoire, a permis aux étudiants boursiers de percevoir en moyenne 15 609 Fcfp d’aide par mois.



Le bilan de l’aide au logement étudiant (ALE) pour l’année universitaire 2019-2020 a été dévoilé mercredi. Depuis 2008, la mise en œuvre de cette aide est définie par une convention annuelle entre l’État et le Pays. La convention prévoit notamment que l’État assume la charge financière du dispositif à titre temporaire et transitoire. Ce dispositif constitue une aide importante pour les étudiants polynésiens boursiers et leur permet de poursuivre leurs études au fenua dans de bonnes conditions.



En 2019-2020, ce sont 327 étudiants qui ont bénéficié de cette aide l’année dernière pour un montant total alloué de près de 42 millions de Fcfp. Découpée en trois tranches, l’aide au logement étudiant ne peut excéder le montant hors charges du loyer payé, dans la limite du plafond de la tranche correspondante. Ainsi, les 41 étudiants boursiers d’État classés en taux 0, 0bis, 1 et 2 de la tranche A ont reçu une aide mensuelle de 10 000 Fcfp (les 93 classés en taux 3 et 4 de la tranche B une aide de 20 000 Fcfp et les 193 classés au taux 5, 6 et 7 de la zone C 30 000 Fcfp). L’ALE mensuelle moyenne revenant à 15 609 Fcfp pour l’année universitaire écoulée.



Compte tenu du caractère temporaire et transitoire de ce dispositif, l’État a proposé d’entamer une réflexion et des discussions afin de pérenniser cette aide sur le long terme. Le premier bilan des dossiers déposés au titre de l’année universitaire 2020-2021 fait apparaître que 403 dossiers ont été déposés: 72 pour l’UPF, 283 pour l’OPH et 48 en logements privés.