14e Samurai Japon, 1ère édition à Tahiti

Tahiti, le 12 mars 2024 - Cette fin de semaine, l’association Samurai Japon organisera son Festival de l’esprit et de la culture japonaise à Tahiti, et plus précisément à la Maison de la culture. L’occasion de découvrir les arts, la culture et l’histoire du soleil levant : danse traditionnelle, kabuki, cérémonie du thé… Les fonds récoltés seront reversés aux victimes du tremblement de terre de la péninsule de Noto et du grand tremblement de terre de l’est du Japon.



Masaharu Kobayashi, président de l’association Samurai Japon, est venu en personne en Polynésie pour superviser l’organisation du 14e Samourai Japon, le “Festival de l’esprit et de la culture japonaise”. Cet événement aura lieu pour la toute première fois à Tahiti cette fin de semaine. Il mettra à l’honneur la culture, l’histoire et les arts japonais.



Des artistes ont fait le déplacement pour présenter des spectacles de kabuki, chant, danse, musique et des démonstrations de kanda. Junko Ichijyo, coiffeuse et maquilleuse, mettra son savoir-faire au service des amateurs qui revêtiront un kimono. Une cérémonie du thé est également prévue, des stands permettront aux visiteurs de découvrir par exemple l’ikebana, l’origami, la calligraphie ou encore les saveurs japonaises.



Le Samourai Japon a été créé en 2003 par Masaharu Kobayashi, directeur d'une chaîne de télévision japonaise, pour faire connaître la culture traditionnelle de son pays, et transmettre les valeurs et l’esprit samourai.



Des liens forts et anciens



Il est porté par la fédération Samurai Japan qui regroupe une soixantaine d’artistes nippons qui donnent bénévolement de leur temps pour présenter cette manifestation qui a déjà eu lieu dans différentes villes de métropole. “Les liens entre la France et le Japon sont forts et anciens”, raconte Masaharu Kobayashi. Ils existaient déjà à l’époque Edo et se sont renforcés au début de l’ère Meiji (1868-1912). “Une ère pendant laquelle de grands changements ont eu lieu. Le Japon alors a demandé de l’aide aux autres pays, la France a accepté.”



La toute première édition du Samourai Japon a eu lieu à Paris. La 14e édition a lieu à Tahiti et c’est une première. L’initiative est le fruit d’échanges suite à l’installation en 2023 d’un consulat japonais à Nouméa. “Le consul est chargé des relations avec la Nouvelle-Calédonie et avec la Polynésie française”, précise Masaharu Kobayashi qui se réjouit. Selon lui, le Japon et la Polynésie se retrouvent à différents niveaux, et notamment sur l’importance de la transmission ou encore sur le respect et la connexion avec la nature.



La cérémonie d’ouverture est prévue le jeudi 13 mars à 11 heures. “Nous percerons un grand tonneau de sake”, annonce Masaharu Kobayashi. La dégustation se poursuivra avec une description de cette boisson emblématique.

Pratique



Entrée libre. Pour assister au spectacle, il faudra être muni d’un ticket disponible gratuitement à la Maison de la culture depuis lundi.

Expositions/ateliers jeudi 13 et vendredi 14 mars de 12 à 17 heures.

Spectacle vendredi 14 mars, de 12 à 17 heures.

Atelier cerfs-volants pour les enfants au parc Paofai, samedi 15 mars, de 13 à 16 heures.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 12 Mars 2025 à 18:06