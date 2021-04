147 773 Fcfp pour les enfants atteints de trisomie 21

Tahiti, le 7 avril 2021 - Mercredi a eu lieu la remise d’un chèque destiné aux enfants atteints de trisomie 21. Grâce à un jeu concours organisé en partenariat avec Vodafone, cinq étudiantes de l’UPF ont récolté pas moins de 147 773 Fcfp pour les jeunes du fenua.



En novembre 2020, Maéva Carbonié, Marquise Cichosz, Lo Mai Viriamu, Arii Nui Viriamu et Amanda Ngô avaient décidé de reprendre le projet Ha’uti Village, un événement dont les fonds récoltés sont reversés aux associations qui prennent en charge les jeunes atteints de trisomie 21. En temps normal, le village comprend un mini concert, un spectacle de 'ori Tahiti, de la zumba et des stands d'activités. Mais la pandémie du coronavirus a bouleversé le programme. En formation pour l'obtention d'un Diplôme universitaire de technologie, mention gestion administrative et commerciale des organisations (DUT GACO) à l’Université de la Polynésie française, les étudiantes se sont adaptées.