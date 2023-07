14 juillet : Une soirée en grand pour le Royal Band

TAHITI, le 12 juillet 2023 - Il est né dans les années 1980 au cœur du fameux hôtel Royal Papeete. Le Royal Band, depuis, chante et joue le Tahiti d’antan. Pour le 14-Juillet l’orchestre anime une soirée dansante très attendue par tous les nostalgiques du Tahiti “belle époque”.



Hereata Doom et son frère Hirohiti ont été bercé par la musique d’antan. “ C’est toute notre éducation musicale. Pour nous, nos parents, nos matahiapo qui ont envie de s’amuser, nous avons imaginé cette soirée du 14-Juillet animée par le Royal Band .” Les organisateurs souhaitent rendre hommage à ce groupe, permettre aux amateurs de revivre le Tahiti d’antan et aux plus jeunes de le découvrir. Selon eux, une partie du public pense que le groupe ne joue plus. Ils veulent prouver le contraire et offrir une grande scène au Royal Band. “ Il nous fait vibrer et danser depuis les années 80-90. On imagine un moment de fort partage et de nostalgie .”



Une longévité remarquable



Joël, le chanteur revient sur la création du Royal Band dont la longévité reste remarquable. Il est né au Royal Papeete. Cet hôtel mythique de la capitale avait été inauguré en 1968 sur le front de mer à l’emplacement de l’ancien siège de la Compagnie des Phosphates de l’Océanie. “ Des grands chanteurs se sont succédé sur la scène de cet hôtel et, quand Patrick Noble s’est arrêté là-bas dans les années 1985, j’ai pris sa place ”, raconte le chanteur.



Un orchestre déjà constitué jouait au Royal Papeete. Joël, tout juste âgé de 18 ans, lui a prêté sa voix. Son frère Jonas, Michel dit Mèche, Charles comptaient parmi les musiciens. “ Mon frère m’a invité à chanter avec eux, et c’est comme ça que tout a démarré. Ça m’a plu. Je suis resté. ” Des enregistrements en live de ce groupe ont été réalisé. Leur qualité était à la hauteur. Des albums ont pu voir le jour. “ Mais pour vendre des albums, il nous fallait bien un nom distinct de l’hôtel. On s’est entendu sur ‘Royal Band’. ”



Une centaine de titres à redécouvrir



Le Royal Band, lorsque l’hôtel était fermé, ne s’arrêtait pas pour autant. Il tournait à Tahiti mais aussi dans les îles du Pacifique : hôtels, restaurants mais aussi chez des privés. “ On ne s’arrêtait jamais ”, commente le chanteur. L’histoire du groupe continue à s’écrire. Le Royal Band monte encore sur différentes scènes du territoire. L’orchestre a été invité à animer une soirée dansante ce 14 juillet et ses musiciens se réjouissent de pouvoir vivre un événement d’une telle ampleur. Le chanteur a sélectionné avec soin la liste des titres que le groupe jouera. “ Il m’a fallu une bonne semaine. J’en ai retenu une centaine issue de tous nos albums .”



Pratique



Le 14 juillet au Tahiti By Pearl Resort Arue à partir de 17 heures.

Ouverture des portes à 16h30. Un punch sera offert aux 100 premiers arrivés. Début de l'animation à 17h30. Boissons et tapas sur place.

Tarif : 3 000 Fcfp. En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et



