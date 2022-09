14 heures d'électricité issue d'énergies renouvelables dimanche dernier

Tahiti, le 26 septembre 2022 – Dimanche dernier, la météo a permis à EDT de fournir, pendant 14 heures, de l'électricité issue entre 90 et 95% d'énergies renouvelables à Tahiti. Une nouvelle victoire pour EDT qui ambitionne, dans les mois à venir, 100% d'énergies renouvelables certains dimanches après la mise en service définitive de la nouvelle batterie géante Putu Uira de la Punaruu, dans quelques semaines.



L'île de Tahiti a été alimentée, dimanche dernier, en électricité issue entre 90 et 95% d'énergies renouvelables pendant 14 heures. Dans un communiqué, EDT indique que les conditions météorologiques ont permis aux équipes du fournisseur d'électricité et de Marama Nui de fonctionner de 8 à 16 heures puis de 23 à 5 heures du matin avec un seul groupe électrogène à la centrale de la Punaruu. Cette météo, qui allie un très fort alizé et donc une pluviométrie importante au Sud de l’île, sur les ouvrages hydroélectriques, et un ensoleillement important mais à forte variabilité sur la zone urbaine, générait par le passé des conflits entre l'hydroélectricité et le photovoltaïque le dimanche, indique EDT. La nouvelle batterie géante Putu Uira de la Punaruu doit permettre de maximiser la pénétration des énergies renouvelables.



Avec la mise en service définitive de Putu Uira, dans quelques semaines, EDT ambitionne d'atteindre 100% d'énergies renouvelables certains dimanches dans les mois à venir. Avant d'atteindre cet objectif, EDT précise que certaines étapes sont encore nécessaires : “La qualification du lissage de l’énergie photovoltaïque à l’aide de la turbine de la centrale Vairaatoa, l’amélioration des outils de prévisions photovoltaïque et la vérification de la capacité de la centrale de Punaruu à fonctionner de manière prolongée au gasoil à faible charge.” L'objectif à l'horizon 2030 étant, en principe, un mix énergétique composé à 75% de renouvelable.