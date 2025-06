135 ans d'histoire de Papeete en photo

Tahiti, le 12 juin 2025 - Les administrés de la commune de Papeete, mais également les plus curieux, ont jusqu'à ce vendredi 13 juin, 16 heures, pour profiter de l'exposition photographique dédiée à l'histoire de la ville. Répartie en deux zones, une à la mairie et l'autre au marché municipal, l'exposition retrace les moments clés qui ont transformé le centre-ville de Papeete de 1890 à nos jours, soit 135 ans d'histoire.



Le saviez-vous ? En Polynésie, la première commune a été créée le 20 mai 1890, désignant ainsi Papeete comme chef-lieu et François Cardella comme premier maire. Préférée à la baie de Matavai, la rade de Papeete représentait une escale plus sûre pour les navigateurs et commerçants en quête, à l'époque, de porc salé, de manioc, d'huile de coco ou encore de santal et de nacre. Une dynamique économique qui n'a eu de cesse de s'accentuer et s'étendre au cours des 12 mandats des différents maires de la ville qui se sont succédé : François Cardella, Hégésippe Langomazino, Lucien Sigogne, Hippolyte Malardé, Fernand Cassiau, Georges Bambridge, Léonce Rodolphe Brault, Alfred Teraireia Poroi, George Pambrun, Jean Juventin, Louise Carlson et Michel Buillard. 135 ans d'histoire que la mairie de Papeete a décidé de dépoussiérer et d'afficher aux yeux du grand public au travers d'une exposition photographique unique.



“Dans cette salle d'exposition, vous pouvez observer 20 ans de travail”, promet Rudolph Dauphin, responsable du service des archives de la commune de Papeete. “Nous avons récolté tous ces éléments au fur et à mesure des années, avec la participation de partenaires, de collectionneurs, mais aussi des bibliothèques de par le monde comme l'Angleterre ou l'Australie. Ça a été un gros travail.” Une opération longue et fastidieuse mais indispensable selon le service des archives : “Cette exposition est très intéressante car elle nous rappelle que la ville évolue à grande vitesse. Très vite, on ne reconnaît plus parfois les lieux. C'est important de retracer l'histoire de la commune pour justement ne pas oublier des lieux ou des moments fondamentaux de Papeete.” Et le responsable des archives s'est donné beaucoup de mal afin de pouvoir justement proposer des photos comparatives de certains endroits. Un bon moyen de se laisser porter par la nostalgie ou, au contraire, d'apprécier de nouveau certains lieux du centre-ville de Papeete. “Sur certaines photos, il y a des choses qui ne changent pas. Certains arbres sont toujours là, certains commerces aussi et ils portent toujours le même nom.”



Une longévité que certains aînés de la capitale apprécient. Imelda, 78 ans et résidente depuis toujours de la commune de Papeete, témoigne : “Ça a beaucoup changé. Trop à mon goût. Heureusement, certains lieux sont à l'épreuve du temps et de la modernité. J'apprécie toujours autant aller à l'église le dimanche. On y retrouve la quiétude d'antan et, surtout, des visages familiers. Il fait toujours aussi bon se promener au marché également.” Interrogée sur l'exposition de photos, Imelda ne cache pas sa nostalgie : “C'est le Papeete dans lequel nous avons grandi et qui n'est plus. Ces photos sont magnifiques. C'est beaucoup de souvenirs.” L'exposition, répartie en deux zones, une à la mairie et l'autre au marché municipal, se termine ce vendredi 13 juin à 16 heures pour ceux qui aimeraient en profiter.