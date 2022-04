120 navigateurs accueillis à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 11 avril 2022 - Oyster Marine est un chantier naval de renom, basé en Angleterre, spécialisé dans les grands yachts. Chaque année il organise le Oyster world rally, une navigation autour du monde comprenant une escale de deux mois en Polynésie française. Ainsi, 120 yachtmen de ce rallye sont arrivés aux Marquises en fin de semaine dernière avec une première escale polynésienne à Nuku Hiva où un accueil chaleureux et traditionnel les attendait.



Le Oyster world rally est un rallye nautique autour du monde regroupant près de 120 plaisanciers, majoritairement britanniques, répartis sur 24 yachts mesurant de 45 à 85 pieds. Après le canal de Panama et les Galapagos, les voiliers de ce prestigieux rallye sont arrivés à Nuku Hiva pour effectuer leur première escale polynésienne. C’est la société Archipelagoes qui a été mandatée par les intervenants de la compagnie Oyster marine pour coordonner les festivités d’accueil des plaisanciers aux Marquises. "Lors du précédent passage du Oyster world rally en Polynésie, les participants avaient été particulièrement été charmés par l’accueil marquisien qui leur avait été réservé à Nuku Hiva. Par conséquent, ils ont souhaité réitérer ce rendez-vous cette année. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes du comité du tourisme de Nuku Hiva qui comprennent bien les enjeux touristiques et donc économiques de ce type d’événement", explique Stéphanie Betz représentante de la société Archipelagoes.



Accueil, ravitaillement et échanges



Il est vrai qu’après trois semaines de navigation au départ des Galapagos, les yachtmen du rallye étaient particulièrement demandeurs de fruits et légumes frais, d’excursions terrestres, de repas au restaurant ou encore de découvertes culturelles inédites. Ainsi, ce week-end, un accueil des plus chaleureux sous le signe du partage de la culture marquisienne a été réservé aux équipages aux abords du marché communal de Taiohae. Des dégustations de fruits locaux, des démonstrations de préparations culinaires, de confection de kumuhei, des animations de découvertes de l’artisanat local, des danses marquisiennes, des initiations à l’équitation ou encore à l’art du tatouage étaient au programme de cette journée d'échanges. Par ailleurs, les plaisanciers ont eu l’opportunité d’assister à une conférence animée par Stéphanie Betz relative à la culture et à la géographie des îles polynésiennes ainsi qu’aux particularités de la navigation entre les Marquises et les Tuamotu puis entre les Tuamotu et les îles de la Société. Une manifestation réussie qui s’est achevée par un grand dîner dansant place Vainaho à Taiohae.



D’ici quelques jours les voiliers du Oyster world rally poursuivront leur navigation vers Tahiti et Bora Bora puis Tonga, Fidji, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, l’Australie, l’Indonésie puis bien d’autres pays encore. Le voyage se terminera là où il a débuté : à Antigua dans les Caraïbes. Ce rallye annonce le début du retour des yachts aux Marquises, après deux années de désertion en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, en temps normal, entre 600 et 700 voiliers, qui réalisent le tour du monde ou une traversée du Pacifique, font escale dans l'archipel chaque année.