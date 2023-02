12 millions de Fcfp pour la mobilité des jeunes

Tahiti, le 27 février 2023 – Douze millions de francs sont alloués, en 2023, pour la mobilité des jeunes de moins de 30 ans dans le cadre d'échanges à but éducatif, culturel ou sportif. Un appel à projets vient d'être lancé, ayant objectif de financer les frais de transport à destination de la métropole ou du bassin Pacifique. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 28 avril.



Dans le cadre du Fonds d'échange à but éducatif, culturel ou sportif pour les jeunes, auquel la Polynésie française est éligible depuis fin 2019, une enveloppe de 12 millions de Fcfp est mise à disposition des associations pour l'année 2023, indique un communiqué du haut-commissariat. Elle vise à aider ces dernières à financer les dépenses liées aux frais de transport à destination de la métropole et du bassin Pacifique, pour les jeunes âgés de moins de 30 ans.



Un appel à projets vient donc d'être lancé. Sont éligibles les associations dont le projet concerne le domaine du sport (participation aux compétitions nationales ou régionales), de la culture (manifestation privilégiant la découverte de nouveaux talents ou le transport de jeunes artistes pour favoriser l'accès de leurs œuvres) ou encore les échanges éducatifs (classe lauréate d'un concours ou d'un prix). L'aide ne pourra pas dépasser 80% du coût du billet (en classe économique) et le montant maximum de la subvention par projet est fixé à 1 789 976 Fcfp.



Les porteurs de projet ont jusqu'au vendredi 28 avril, à 11h59 heure de Tahiti, pour déposer leur dossier, exclusivement en ligne via la plateforme "Démarches simplifiées". Plus de renseignements par téléphone au 40.46.84.22 ou par mail à [email protected]

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 27 Février 2023 à 10:53 | Lu 181 fois