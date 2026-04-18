

12 milliards pour transformer Paofai

Tahiti, le 26 avril 2026 - Le lancement d'un appel à projets pour la requalification urbaine du quartier Paofai, au cœur de Papeete, est acté. Ce projet structurant vise à transformer un foncier public sous-valorisé en un quartier mixte, vivant et accessible, tout en apportant une réponse concrète à la crise du logement en Polynésie française.



Le quartier Paofai constitue l'un des secteurs stratégiques de Papeete. Idéalement situé le long de l'avenue du Commandant Destremau, à proximité immédiate du parc Paofai, des centres administratifs, des établissements scolaires et des transports en commun, ce secteur souffre pourtant d'une profonde sous-utilisation. Les emprises concernées, constituées d’anciens bureaux administratifs désaffectés et de parkings, représentent aujourd'hui un potentiel de transformation urbaine majeur pour la capitale.



C'est pour exploiter pleinement ce potentiel que le ministère des Grands travaux et l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) ont élaboré un programme ambitieux de requalification, adossé à un mécanisme de bail à construction de 99 ans. Le Pays met à disposition son foncier en échange d'une redevance, tout en conservant la propriété. Cette formule innovante permet de mobiliser l'investissement privé sans alourdir la dette publique.



L'appel à projets prévoit la réalisation de deux immeubles à usage mixte, intégrant des logements neufs, majoritairement des logements intermédiaires éligibles aux dispositifs d'aide en vigueur, destinés en priorité aux actifs, jeunes couples et familles à revenus moyens souhaitant habiter en centre-ville. Des ménages trop souvent exclus à la fois du logement social et du marché libre. Ce volet du programme s’inscrit en cohérence avec la stratégie menée par le ministre du Logement.





Une médiathèque à Vaiami Pour animer le quartier en continu, des commerces, des services de proximité et de la restauration occuperont les rez-de-chaussée. Des activités tertiaires viendront renforcer la vitalité économique du secteur. Les futurs immeubles s'inscriront dans un environnement végétalisé, en prolongement naturel de l'axe commerçant du Fare Tony vers Paofai, avec pour objectif clair de faire de ce secteur un quartier urbain mixte et animé.



Le volume d'investissements privés attendu est estimé à près de 12 milliards de francs. Le phasage des travaux, prévu de 2028 à 2032, permettra de soutenir durablement l'activité du secteur du bâtiment et des travaux publics, générant emplois et croissance économique sur une période de quatre ans.



La ministre de la Culture a annoncé à cette occasion le projet de transformation de l’ancien hôpital Vaiami reprogrammé en un espace culturel structurant au cœur du quartier. Cet ensemble patrimonial accueillera une médiathèque contemporaine qui proposera des espaces de lecture et de consultation, y compris de ressources numériques, accessibles et adaptés à tous publics, et des salles de travail collaboratif. Une zone de restauration et de détente en rez-de-chaussée donnant sur des jardins publics ouverts sera installée en lieu et place des anciennes cours hospitalières. Ce projet sera relié à l’opération présentée par le ministre des Grands travaux, par une esplanade arborée qui pourra accueillir des marchés éphémères.



Rédigé par D'après communiqué le Dimanche 26 Avril 2026 à 17:12 | Lu 923 fois



