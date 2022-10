116 cas de Covid sur le Majestic Princess

Tahiti, le 7 octobre 2022 – Pas moins de 116 passagers du Majestic Princess ont été privés de descente vendredi matin après avoir été dépistés positifs au Covid-19. Seuls les passagers dont le test s'est avéré négatif ont été autorisés à quitter le navire.



Dans l'incompréhension, les prestataires de services touristiques étaient assez remontés vendredi matin. Près de 120 passagers de l'immense navire de croisière Majestic Princess ont en effet été contraints de rester à bord du navire, annulant ainsi leurs excursions à Tahiti et Moorea. Plusieurs passagers attendus en effet sur les navettes pour l'île sœur n'ont pas pu se présenter. "Ils sont pris en otage ou quoi ?", s'énervait vendredi matin un prestataire de Moorea.



Renseignement pris, 116 passagers ont en fait été dépistés positifs au Covid-19 et contraints de rester à bord. Le protocole sanitaire imposé aux croisiéristes nécessite en effet de tester les passagers toutes les 48 heures, ce qui avait déjà permis jusqu'ici de déceler 36 cas de Covid qui n'auraient de toutes façons pas pu se rendre à terre. Mais avant l'arrivée à quai en Polynésie française, le protocole sanitaire imposé par le Pays nécessite en plus un test antigénique de moins de 24 heures. C'est à cette occasion que 80 passagers supplémentaires ont été dépistés positifs et n'ont pas pu descendre du navire.



Tous les passagers descendus étaient en revanche négatifs au test antigénique et le protocole sanitaire du Pays leur recommande un respect strict des gestes barrières une fois à terre. "Ça prouve que le système fonctionne bien", constataient vendredi les autorités sanitaires. "Honnêtement, tout est parfaitement réglé. On a quasiment plus d'informations sur l'état sanitaire des passagers des paquebots que ceux des avions."