

10e édition de la Journée « Vahine, Tu as des Talents »

Emploi. L’association UFFO Polynésie (Union des femmes francophones d’Océanie) organise la 10e édition de la Journée Vahine Tu as des Talents de l'Association UFFO Polynésie le 5 septembre prochain à l’assemblée de la Polynésie française.





L’association UFFO-Polynésie organise le vendredi 5 septembre 2025 la 10e édition de la Journée « Vahine, Tu as des Talents » dans les Jardins de l’Assemblée de la Polynésie française.



Cette Journée annuelle contribue à faire vivre le droit à l’autonomie économique et à l’épanouissement créatif des femmes. Elle développe aussi la sororité – solidarité entre femmes - au Fenua.



Cette édition est organisée pour soutenir les initiatives économiques des femmes et ainsi promouvoir leur autonomisation économique, source d’indépendance financière et de réalisation personnelle. Le but concret est de valoriser les talents et les savoir-faire des femmes, exprimés sous la forme de produits ou de services, selon le principe « Je crée, Je produis, Je vends ».



Le volet commercial est complémentaire d’une démarche principale qui vise la mise en pratique réelle des droits des femmes en Polynésie. Il s’agit d’une journée d’entraide, de partage d’expériences. Elle s’adresse prioritairement à des femmes qui se lancent, ou qui ont besoin d’acquérir de la notoriété et d’être encouragées par l’exemple des autres … et par les visiteurs.



L’accompagnement des exposantes se réalise par un programme de six ateliers d’échanges et d’information pour sensibiliser aux aspects essentiels de la réussite d’une initiative économique : importance d’être prête au plan personnel, aspects de droit, de communication afin d’optimiser l’adéquation entre la personne et l’activité économique.



Les exposantes sont inscrites gratuitement. Elles ont accepté d’exposer leurs réalisations, de faire des démonstrations, de parler de leur activité et bien sûr de s’entraider. Elles feront chacune le don d’un de leur produit comme lot des enveloppes surprises.



Les bilans des années précédentes par les exposantes mettent en évidence l’intérêt et le plaisir trouvé à faire de nouvelles connaissances, de rire, … en plus de faire connaître leurs produits, de développer des relations avec les visiteurs et les acheteurs.



Cette année encore une cinquantaine de participantes se sont inscrites et présentent à la vente des réalisations ou des services dans des domaines très variés : Artisanat traditionnel et modernisé (bijoux, objets esthétiques et de décoration), peinture et gravure (sur pareu, nacre et verres, tableaux, objets de décoration), couture (prêt à porter et sur mesure, accessoires de mode, couvre-lits, crochet), bien être (produits cosmétiques et de bien être à base de produits polynésiens), massages et prestations pour un « mieux-être », alimentation, etc.



Programme



De 8h à 16h : ouverture des stands - vente des billets de la tombola minute et d’enveloppes surprises toutes gagnantes

De 8h à 11h : animation musicale par l’Ecole de musique Ninirei (ukulele, guitare, chants)

Entre 8h et 15h : 6 ateliers d’échange et information d’une heure animés par les Associations Vahine Arata’i no Porinetia et Femmes Chefs d’Entreprises PF. Thèmes : renforcer les chances de réussite de son activité économique ; jeu pour jeunes enfants : chasse au trésor dans les stands

12h : Fêtons la 10e édition de la « Journée Vahine Tu as des talents » de l’Association UFFO Polynésie

13h30 : Remise de prix aux stands : le plus beau et le plus original (jury mixte public et UFFO)

14h : tirage de la tombola minute

16h : fin de la journée.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 30 Août 2025 à 15:14 | Lu 159 fois



