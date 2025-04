10,8 milliards de francs pour les communes

Tahiti, le 8 avril 2025 - Ce mardi, le haut-commissariat de la République en Polynésie française a annoncé le renforcement du soutien de l'État aux communes du territoire. Une dotation globale de fonctionnement record qui s'élève à 10,8 milliards de francs pour l'année 2025, soit une hausse de 2,1% par rapport à 2024.



En 2025, pour la troisième année consécutive, la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée aux communes et communautés de communes est en augmentation, ce qui la place à son plus haut niveau historique. Une hausse due notamment à l'augmentation de 0,55% de l'enveloppe nationale prévue par la loi de finances à l'effort de péréquation opéré au profit des communes d'outre-mer et au développement de l'intercommunalité. En effet, ce mardi, le haut-commissariat de la République en Polynésie française a confirmé que le montant de la DGF dédiée à la Polynésie s'élève pour l'année 2025 à 10,8 milliards de francs, soit 2,1% de plus qu'en 2024. Un montant moyen de DGF par habitant plus élevé que dans l'Hexagone – 34 733 francs en Polynésie contre 20 823 francs en métropole – et qui progresse plus rapidement.



D'après communiqué