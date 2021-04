1000 femmes en visio à Tahiti

Pour Édouard Fritch, la réalisation de cette conférence à distance avec plus de 1 000 participants dans un contexte de pandémie mondiale témoigne de l’envie de discussion et de coopération régionale pour l’égalité des sexes et les droits fondamentaux des femmes. « C’est un honneur pour la Polynésie française et son gouvernement d’être à vos côtés aujourd’hui, pour célébrer l’ouverture de la 14e conférence triennale des femmes du Pacifique, dont la tenue illustre la volonté partagée de contribuer au développement des Etats membres et des territoires océaniens. », a déclaré le président polynésien dans son discours. Ce dernier a d’ailleurs identifié deux points importants qui seront abordés lors des trois jours de travaux : la reconnaissance des besoins et des droits fondamentaux et l’accès à la formation. « L’autonomisation des femmes et des filles commence par la reconnaissance et l’exercice de leurs droits et besoins fondamentaux. »



Parler, échanger et partager pour prendre des décisions, ce sera tout l’intérêt de ces trois journées de rencontres et de prises de parole. « D’ici quelques jours, nous aurons finalisé le plan pour l’égalité des genres en Océanie. C’est bien là l’objectif de notre rencontre. Pour que cette déclaration vive et soit mis en œuvre, il nous faudra prendre des engagements forts aussi bien individuels que collectifs, institutionnels ou non » a conclu Isabelle Sachet, la ministre de la Famille.