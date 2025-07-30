

+10% de trafic aérien en juillet

Tahiti, le 20 août 2025 - Dans un communiqué envoyé par la direction d’Aéroport de Tahiti, la société explique que le mois de juillet 2025 a établi un nouveau record puisque le trafic passagers régulier avait connu “une hausse exceptionnelle de +10% par rapport à juillet 2024”.





“Avec 175 165 passagers régulier accueillis en un mois, la plateforme de Tahiti-Faa’a franchit un nouveau cap”, explique ADT qui aligne les chiffres. Trafic domestique : 91 288 passagers réguliers (+6% vs juillet 2024) et trafic international : 84 327 passagers réguliers (+14% vs juillet 2024).



Ainsi, la société gestionnaire de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a explique que sur les sept premiers mois de l’année 2025, 960 960 voyageurs ont transité par la plateforme, soit une hausse de +4,4% par rapport à la même période en 2024. Cette progression s’appuie sur deux tendances fortes : le dynamisme du trafic international (+6%), représentant 48% du trafic total, stimulé par le renforcement des liaisons entre Paris-Charles de Gaulle via Los Angeles et Auckland ; et le trafic domestique (+3%), représentant 52% du trafic, au demeurant essentiel pour la mobilité interinsulaire, facilitant les déplacements entre les îles pour les résidents et les visiteurs.



Cette progression s’est ressentie sur toutes les escales, à l’exception de Nouméa, poussée par les trois rotations hebdomadaires supplémentaires entre la France et le Fenua via Los Angeles depuis juin 2025 et prévues jusqu’au mois de septembre 2025 et la rotation additionnelle vers Auckland entre le 25 juin et le 6 août derniers.



En complément de ces bons chiffres, la société ADT dit poursuivre la lente transformation de l’aérogare de Tahiti-Faa’a. Depuis le mois de juillet dernier, la plateforme aéroportuaire propose un tout nouvel espace entièrement dédié à la location de voiture, ainsi qu’un accès facilité aux comptoirs pour les personnes à mobilité réduite, une zone d’attente plus spacieuse et aérée ainsi qu’une prise en charge et une restitution des véhicules simplifiées, permettant un gain de temps précieux, apprécié de tous.

Rédigé par BP avec communiqué le Mercredi 20 Août 2025 à 18:56




