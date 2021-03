1 740 microcrédits délivrés par l’Adie en 2020

Tahiti, le 25 mars 2021 - L’Adie a présenté jeudi son bilan de l'année 2020 ainsi que ses projets pour 2021. À travers son comité de pilotage des partenaires, l’association de microcrédit a souhaité remercier ses différents soutiens dans une année 2020 qui a vu 1 740 auto-entrepreneurs recevoir un microcrédit.



Lors de son comité de pilotage, l’Adie Polynésie est revenue jeudi sur l’année écoulée avant de dévoiler ses perspectives de projets pour 2021 devant ses différents partenaires. L’association a délivré 1 740 microcrédits en 2020, soit 11% de plus qu’en 2019.



Les profils des entrepreneurs



En 2020, les femmes représentaient 48% des clients de l’Adie en Polynésie pour 52% d’hommes. Parmi les porteurs de projets, 43% étaient au régime de solidarité du territoire (RST) et 23% avaient entre 18 et 30 ans. Les porteurs de projets vivaient principalement dans les îles ou sur la presqu’île (90%) alors que 6% habitaient dans les quartiers prioritaires. Au fenua, 29% des personnes qui ont lancé ou développé un projet l’ont fait dans le secteur primaire de l’agriculture, 20% dans la pêche, 17% dans les prestations de service ou encore 13% dans la restauration et l’hôtellerie.



Un projet de formation



Malgré le confinement, l’Adie a continué d’accompagner les personnes désireuses de faire le grand saut de l’auto-entrepreneuriat avec la création de projets. Lancé en octobre 2020, le programme de formation « Je deviens entrepreneur » a permis des formations gratuites sur l’entrepreneuriat. Retardées par la crise du Covid-19, trois des quatre sessions de formation prévues initialement ont été réalisées en présentiel par petits groupes. Sur les 27 inscrits, 18 stagiaires sont allés au terme de la formation. Cinq d’entre eux ont eu accès à un crédit et quatre ont pris une patente à la suite de la formation. Une personne a retrouvé un emploi salarié et les autres ont développé leur activité déjà existante ou se sont réorientés vers un autre projet.



Adie Polynésie a également lancé un projet d’antenne numérique sur site isolé connecté (Ansic) aux Tuamotu en août 2020. Un projet pilote qui sera appliqué dans les zones rurales de métropole en cas de succès. L’objectif : permettre aux clients potentiels des îles d’échanger avec un conseiller Adie et d’être accompagnés à distance.



Les équipes de l’association ont travaillé à distance ou sur site durant la crise, les agences étant fermées pendant le confinement. Rappelons que Adie Polynésie compte 23 salariés et une vingtaine de bénévoles. En moyenne, un conseiller a accompagné entre 150 et 300 porteurs de projet. Au total, ce sont plus de 2 700 personnes qui ont étaient personnellement assistées en Polynésie pour des raisons diverses : éligibilité aux aides du Pays et de l’État, rééchelonnement du prêt (+ de 1 475 rééchelonnements effectués au moins une fois), possibilité d’obtenir des aides financières (notamment des prêts d’honneur)…