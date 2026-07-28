

​Whale watching : rejet de la requête en référé de la SARL Full Full

Tahiti, le 5 août 2026 - Le tribunal administratif de Papeete a rejeté, ce mercredi, la requête en référé-liberté déposée par la société Full Full, spécialisée dans l’activité de whale watching, autrement dit d'observation des baleines encadrée. La société demandait la suspension de la décision de la Direction de l’environnement lui refusant une dérogation pour exercer son activité d’approche et d’observation des baleines.



L'entreprise SARL Full Full estimait que ce refus portait une “atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre” et mettait en péril “sa survie économique”.



Le juge des référés a toutefois considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que l'activité d'observation des baleines représentait une part suffisamment déterminante de son chiffre d'affaires pour caractériser une situation d'extrême urgence. Il a également estimé que la société ne démontrait pas que la perte de cette activité entraînerait, à très brève échéance, sa liquidation.



En outre, “Aucun document versé au dossier, notamment pas la liasse fiscale relative à l’année 2025, qui fait état d’un chiffre d’affaires net de 14,7 millions de francs Pacifique, ne permet de distinguer la part de ce chiffre d’affaires provenant des prestations d’approche des baleines durant la saison concernée de celle liée aux autres activités proposées par l’entreprise le reste de l’année”, constate le juge qui estime que “l'entreprise requérante ne justifie pas se trouver dans une situation qui remplit la condition d'extrême urgence”. La requête a donc été rejetée.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 5 Août 2026 à 16:18 | Lu 139 fois



