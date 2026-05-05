

​Week-end houleux en prévision

Tahiti, le 29 mai 2026 – Météo-France en Polynésie a placé les Australes Centre et les Tuamotu Sud en vigilance orange pour vagues-submersion. Une houle de sud à sud-ouest de 4 à 4,5 mètres est attendue entre ce vendredi soir et la journée de samedi. Une vigilance jaune est également en cours sur une large partie du territoire. La plus grande prudence est recommandée aux usagers de la mer et du littoral.





“Une nouvelle houle énergétique de sud à sud-ouest va concerner une grande partie de la Polynésie française à partir de cette nuit. Générée par une profonde dépression évoluant dans les hautes latitudes du Pacifique Sud, elle devrait provoquer une dégradation notable de l'état de la mer sur plusieurs archipels”, prévient Météo-France.



Les Australes Centre et les Tuamotu Sud sont placés en vigilance orange vagues-submersion. “Les hauteurs de houle devraient atteindre localement 4 à 4,5 mètres entre cette nuit et la journée de samedi avec des déferlements puissants sur les côtes exposées au Sud et au Sud-ouest”, est-il précisé.



Une vigilance jaune est également en vigueur pour les Australes Ouest, Rapa, les Gambier, les Tuamotu Ouest, les Tuamotu Centre Sud, les Tuamotu Centre ainsi que les îles de la Société avec une hauteur de houle de 3 et 3,5 mètres.



Globalement, “cette forte agitation maritime pourra engendrer des franchissements de paquets de mer, des courants renforcés dans les zones côtières et les passes, ainsi qu'un risque de vagues-submersion sur les rivages les plus exposés”, tandis que “les conditions de navigation risquent également d'être délicates, notamment pour les petites embarcations”.



​Consignes de sécurité

Le haut-commissariat invite les habitants concernés à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité. Pêcheur, baigneurs et plaisanciers sont encouragés à ne pas prendre la mer et à protéger les embarcations. Les habitants du littoral doivent mettre leurs biens en sécurité, fermer les ouvertures côté mer, éviter de circuler sur les routes exposées et surveiller l’évolution de la situation pour se mettre en sécurité en hauteur, le cas échéant. En cas d’urgence, les contacts téléphoniques sont les suivants : 18 sur terre et 16 en mer.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 29 Mai 2026 à 17:41 | Lu 352 fois



