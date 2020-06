​Week-end chargé pour la DSP

Tahiti, le 15 juin 2020 - Le week-end a été particulièrement intense pour la DSP qui a effectué 109 interventions et qui a procédé à 12 gardes à vue entre vendredi soir et lundi matin. Tel que l’indique Mario Banner, le directeur de la DSP, le “retour à la liberté d’action” après le confinement ne doit pas être gâché par des “comportements irresponsables”.



Entre vendredi soir et lundi matin, les agents de la Direction de la sécurité publique (DSP) de Papeete ont connu une activité particulièrement chargée. Ainsi, 109 interventions en plus des diverses sécurisations, surveillances et contrôles effectués d’initiative, ont été effectuées. 26 d’entre elles concernaient des perturbateurs, 16 des différends familiaux ou de voisinage, 11 des rixes et 12 des tapages ou des nuisances sonores. Tel que le précise la DSP, la plupart de ces interventions se sont déroulées sur fond d’alcool.



Durant ces deux jours, 21 personnes ont été conduites au commissariat pour ivresse publique et manifeste. 15 individus ont quant à eux fait l’objet d’une procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, 12 personnes ont été placées en garde à vue.



Face à ce constat, le directeur de la DSP, Mario Banner, en appelle à la “raison et à la modération” : “Le retour à la liberté d’action de nos concitoyens après ces nombreuses semaines de confinement ne doit pas être gâché par certains comportements irresponsables.”