​Vodafone Channel Race : Les bons pronos font les bons gagnants

Tahiti, le 25 août 2020 – Billets d'avion et iPad Pro… Les gagnants des jeux de pronostics et des jeux SMS de la Vodafone Channel Race ont remporté mardi leurs superbes lots, notamment après avoir prévu le trio gagnant dans l'ordre d'arrivée.



Les cinq gagnants des grands jeux organisés par Vodafone et TNTV à l'occasion de la première édition de la Vodafone Channel Race ont été récompensés mardi soir au siège de l'opérateur de téléphonie mobile également organisateur de la course de V6 qui s'est déroulée le 15 août dernier à Tahiti. "On voulait que les gens essaient d'oublier un peu le Covid en s'amusant", a expliqué le vice-président de Vodafone, Patrick Moux. C'est en tous cas avec le sourire aux lèvres que les lauréats sont repartis chargés de somptueux cadeaux.



En spécialistes du va'a, Maea Mai de Bora Bora et Teihoarii Tehaeuraa, ont tous deux remporté le grand jeu des pronostics en annonçant avant la course le trio gagnant : Shell va'a, Air Tahiti va'a et Manihi va'a. Si plus de 1 000 joueurs ont tenté leur chance aux pronostics, seuls 22 d'entre eux ont trouvé la combinaison gagnante avant le top départ. Les deux gagnants remportent chacun deux billets d'avion aller-retour pour Paris offerts par Air Tahiti Nui.



Vainqueur du jeu SMS "Race" organisé avec TNTV, Heiariki Kong Yek Fhan est repartie avec deux billets d'avions pour Paris offerts par Air Tahiti Nui "pour aller voir (son) fils en France". Tout sourire, lui aussi, le jeune Kendé Taiti de Moorea a remporté un iPad Pro grâce au jeu SMS "Voda" organisé avant la course. Taiana Tetoka est également repartie avec deux billets d'avion Air Tahiti Nui pour Paris en remportant le jeu Facebook de Vodafone.