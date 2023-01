​Viti lance la eSIM sur iPhone

Tahiti, le 23 janvier 2023 - L'opérateur Viti vient d'annoncer qu'il proposait à présent les services eSIM sur iPhone, une première au fenua. Ainsi, les détenteurs d'iPhone ont la possibilité d'avoir une double SIM sur leur smartphone (1 eSIM virtuelle et une SIM physique), ce qui était jusqu'à aujourd'hui impossible.



L'opérateur local Viti a annoncé lundi dans un communiqué qu'il lançait les services eSIM sur iPhone, une première au fenua. Ainsi, les détenteurs d'iPhone pourront bénéficier d'une double carte SIM, avec deux lignes et deux numéros, ce qui n'était actuellement pas possible. En plus de la carte SIM physique, la eSIM ou carte virtuelle dont disposent tous les iPhone depuis 2018, pourra être activée grâce à un QR code fourni par Viti. Cette fonction est disponible sur tous les iPhone depuis le modèle XS : iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2020 & 2022, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro & 14 Pro Max.