​Viti abandonne l'itinérance hors archipel de la Société

Tahiti, le 2 novembre 2022 – Troisième opérateur de téléphonie mobile en Polynésie française, Viti a renoncé depuis le 1er novembre à l'itinérance “voix et SMS” dans les îles situées en dehors de l'archipel de la Société. Viti estime que les coûts demandés par Onati sont trop élevés.



“Clairement, ça ne nous sert à rien de payer ce prix-là par rapport au service qu'on y fait.” L'opérateur de téléphonie mobile Viti a décidé depuis le 1er novembre de renoncer au contrat de “roaming” conclu avec Onati pour les îles autres que l'archipel de la Société. Concrètement, Viti a mis fin au contrat d'itinérance qui lui permettait de continuer à utiliser les services “voix et SMS” dans les îles éloignées à travers le réseau Vini d'Onati. Il ne sera donc plus possible pour les abonnés Viti de téléphoner ou d'envoyer des SMS depuis les archipels des Marquises, des Australes, des Tuamotu et des Gambier. Sur Tahiti et Moorea, Viti dispose de son propre réseau avec ses antennes. Et sur les îles Sous-le-vent, l'opérateur maintient son contrat d'itinérance.



Pour Viti, cette décision est motivée par le coût trop élevé demandé par Onati pour cette prestation face à la faiblesse de sa clientèle dans ces zones géographiques. “On essaie de négocier depuis longtemps un tarif plus adapté avec Onati”, indique-t-on chez Viti, “mais là, ce n'est plus rentable. D'autant que l'usage de Viti dans ces îles reste marginal”. Du côté d'Onati, on se défendait encore lundi de devoir supporter seul les coûts de maintenance du réseau pour justifier les tarifs d'itinérance pratiqués auprès des autres opérateurs.