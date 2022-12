​Virée reggae au fenua pour Danakil

Tahiti, le 21 décembre 2022 - Tous les musiciens du groupe de reggae Danakil se rendront au fenua en avril pour le festival «Danakil & Friends feat Yannis Odua, Natty Jean & Manjul, Polynesia tour ». Après deux virées en Polynésie, Balik, le leader du groupe, décide de revenir accompagné de ses musiciens et de ses amis.



Les membres du groupe Danakil donneront trois shows au fenua en avril prochain. Le groupe phare du reggae français se produira le samedi 1er avril place To'ata, au Bloody Mary’s à Bora Bora le 6 avril et au chapiteau communal Tumaraa à Raiatea le samedi 8 avril. Le festival est nommé «Danakil & Friends feat Yannis Odua, Natty Jean & Manjul, Polynesia tour ».



Après un passage en 2015 et 2019, le leader du groupe, Balik, a souhaité revenir accompagné de ses musiciens et d'une partie de ses amis. Deux jours seront consacrés à la rencontre d’artistes locaux en vue d’éventuels enregistrements en studio pour la préparation de leur prochain album.

​Pratique 2 500 Fcfp la place en fosse uniquement au lieu de 4 000 Fcfp.

Les tarifs des préventes classiques sont :

En fosse debout: 4 000 Fcfp et 3 000 Fcfp pour les -25 ans

En tribune centrale : 5 000 Fcfp (placement libre en veillant à ne pas juste laisser un siège vide entre 2 personnes.)

Sur place tribune latérale et Fosse debout: 5 000 Fcfp

Sur place tribune centrale : 6 000 Fcfp Points de ventes : Bose Store - I Store dans la galerie marchande Pacific Plaza à Faa'a. Des tarifs « spécial noël » sont proposés jusqu’au dimanche 8 janvier, et uniquement valables sur les 1 000 premiers billets :Points de ventes : Bose Store - I Store dans la galerie marchande Pacific Plaza à Faa'a.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 21 Décembre 2022 à 10:43