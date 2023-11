​Vers une meilleure gestion des mouillages au Fenua

Parti de Polynésie française mercredi dernier, le président Moetai Brotherson a eu une première série de rendez-vous ce week-end à Cannes et à Nice.





Lors de son déplacement, Moetai Brotherson a visité, dès son arrivée, le samedi 18 novembre à Cannes, le pôle d’excellence de Bastide Rouge dédié au développement de l’économie créative et des métiers de l’image, un pôle de 3,7 hectares accueillant plus de 1 200 étudiants, des studios et la cité des entreprises regroupant 36 entreprises du milieu de l’Audiovisuel, du développement des jeux vidéo et de la 3D.



Par la suite, Moetai Brotherson a rencontré le maire e Cannes, David Lisnard, qui est aussi Président de l’association des maires de France. Les deux élus ont évoqué les stratégies de développements économiques et sociales reposant sur la gestion financière vertueuse à impulser dans les communes pour répondre efficacement aux défis de la proximité.



Pour clore cette visite cannoise, le président du Pays a participé à une visite privée du musée des explorations du Monde dirigé par une conservatrice polynésienne, Théano Guillaume-Jaillet. Il a pu voir l’exposition composée des objets recueillis par l’ethnologue Edmond De Ginoux De La Coche au cours de ses deux séjours à Tahiti et aux îles Marquises entre 1843 et 1848.



Suite à sa visite à Cannes, Moetai Brotherson s’est déplacé quelques kilomètres plus loin, à Nice. Il s’est entretenu avec Christian Estrosi, maire de la ville de Nice au sujet des problématiques environnementales et plus particulièrement de la montée des eaux au niveau mondial. Pour finir « sportivement » cette riche première journée, le Président Brotherson s’est vu invité par le maire de la ville de Nice à assister au match de qualification pour la coupe de l’UEFA 2024, France-Gibraltar, qu’il a quitté après la première mi-temps.



Rencontre sur la pollution marine Dimanche, Moetai Brotherson a rencontré Lionel Pean, navigateur reconnu et président fondateur du groupe « seaflotech » et Jean-Louis Simier, expert du groupement d’intervention de la pollution marine. Cette séquence a été l’occasion pour le Président du Pays d’aborder la gestion écologique et de prendre connaissance du développement des zones maritimes interface et de l’optimisation des outils de mouillage pour la plaisance, les loisirs nautiques et tout futurs développements industriels.



Des partenaires privés locaux sont actuellement intéressés par les technologies développées par la société « Seaflotech » et des propositions d’études ont d’ores et déjà été faites au Port Autonome de Papeete. Un partenariat public-privé pourrait donc s’engager en cas de viabilité des données ce qui permettrait au Pays de développer sa politique touristique, maritime et nautique au bénéfice des communes polynésiennes.



Il a par la suite rendu visite au groupe NS de Nice pour évaluer la viabilité d’une activité générée sur la base du concept de « follow the sun » et s’informer sur la gestion de l’accompagnement des personnes vulnérables notamment au sein des logements sociaux.

