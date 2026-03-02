

​Va’a scolaire – Teva i Uta mène la Presqu’îlienne

Tahiti, le 11 mars 2026 - Quatorze équipages, soit près de 200 collégiens de Tahiti, Moorea, Nuku Hiva et Hao étaient sur la ligne de départ de la 10e édition de la Presqu’îlienne, ce mercredi, entre Taravao et Vairao. Les jeunes rameurs ont rivalisé d’endurance sur ce relais de 22 km, remporté par Teva i Uta, suivi de Papara et Paea. Organisé par l’USSP, cet événement sportif et culturel fait office de préparation avant la Aimeho Race, fin avril.





Vous les avez peut-être aperçus dans le lagon de Taiarapu. Le coup d’envoi de la 10e édition de la Presqu’îlienne a été donné ce mercredi, à 10 heures, avec 14 équipages mixtes issus d’une dizaine de collèges de Tahiti, Moorea, des Marquises et des Tuamotu sur la ligne de départ. Au total, ce sont 196 élèves qui se sont relayés en V6. Au programme : quatre étapes avec changement en aller-retour entre la baie de Phaëton à Taravao, la plage de Mitirapa à Toahotu et le quai de Vairao, avec deux départs en ligne et deux départs en poursuite.



Organisé par l’Union du sport scolaire polynésien (USSP) avec le soutien de plusieurs professeurs et parents accompagnateurs, cet événement local fait partie des rendez-vous annuels incontournables. “Il y a une mobilisation égale au niveau des établissements de Tahiti et Moorea, et croissante au niveau des archipels, puisque l'année dernière, on avait pour la première fois une équipe de Nuku Hiva, et cette année, une équipe de Hao s’est ajoutée pour se tester sur cet événement. Au-delà de la richesse culturelle de ce sport en Polynésie, on a un programme défini chaque année avec une première partie de saison typée sprint et une deuxième partie typée endurance”, rappelle François Dherbecourt, directeur de l’USSP.





Duels sportifs et prestations culturelles

Le long de ces 22 km de course, les élèves ont affronté le soleil et la pluie, mais aussi le vent de face sur les deux dernières étapes. Ils ont ramé en cadence avec intensité et détermination jusqu’à la dernière seconde, offrant quelques beaux duels sportifs sur la ligne d’arrivée. Tous ont été accueillis au son des percussions traditionnelles et des encouragements enthousiastes de leurs camarades depuis la berge. La culture était également à l’honneur lors de la remise des prix avec des prestations des élèves de Taravao et des Marquises.



Victorieux à chaque étape, les collégiens de Teva i Uta sont montés sur la plus haute marche du podium, suivis de ceux de Papara et Paea. “C’est ma première participation. Notre première équipe a bien mené la course, puis on a tout donné pour rester devant et faire le meilleur temps”, confie Vaimanahee, 13 ans, en 5e au collège Tinomana-Ebb de Teva i Uta. “Certains enchaînent avec l’ouverture du Heiva Taure’a, ce jeudi soir”, précise leur professeur d’EPS, Jason Laille. “Je suis très fier d’eux et de l’investissement de toute notre équipe pour leur permettre de ramer dans de bonnes conditions. Ils s’entraînent en club, donc bravo aussi à leurs coachs.”



Après la Mataiea Ho’e Race la semaine dernière pour les lycéens, le prochain rendez-vous préparatoire pour les élèves du secondaire est fixé au 25 mars avec la Raiatea School Race, avant le grand marathon final de 42 km de la Aimeho Race, du 24 au 25 avril, où environ 400 jeunes rameurs sont attendus.



Classement général 1. Teva i Uta : 1 h 35’ 59”

2. Papara 1 : 1 h 41’ 19”

3. Paea : 1 h 42’ 09”

4. NDA Faa’a : 1 h 48’ 30”

5. Afareitu 1 : 1 h 49’ 16”

6. Pao Pao 1 : 1 h 50’ 00”

7. Taravao 1 : 1 h 50’ 14”

Antoine Gomes, professeur d’EPS au collège de Hao : “S’ouvrir à d’autres choses” “Nous sommes arrivés dimanche avec 13 élèves et trois encadrants, et nous repartons ce jeudi. Notre participation à cette compétition fait partie d’un projet qu’on a monté cette année : une classe va’a avec des élèves issus de quatre classes de 4e et 3e. Tous les vendredis, ils font trois heures de va’a. Notre objectif, ce n’était pas de gagner, car on recommence tout juste la pirogue depuis octobre. Il s’agissait plus de découvrir cette course et de la vivre ensemble, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes en venant à Tahiti. On a pu leur proposer des sorties culturelles : ils ont été en immersion au collège de Taravao, et ils ont pu visiter la pirogue double Fa’afaite et essayer la pirogue à voile. Ça leur permet de s’ouvrir à d’autres choses. Dans la continuité de ce projet, ils vont partir en va’a sur un motu pendant un week-end à Hao.”







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 11 Mars 2026 à 17:14 | Lu 87 fois



