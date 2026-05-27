

​Va’a – Vague d’hommages pour Tavararo Poroi

Tahiti, le 25 juin 2026 – La grande famille du sport polynésien est en deuil suite au décès soudain de Tavararo Poroi, en début de semaine. Secrétaire général de la Fédération tahitienne de va’a, il a notamment transmis sa passion à son fils, le champion Hotuiterai Poroi. La fédération, le comité olympique, les clubs, tous garderont en mémoire un “homme de cœur au service du va’a”.





C’est une “figure emblématique” du va’a qui s’en est allée ce mardi 23 juin. Secrétaire général de la Fédération tahitienne de va’a (FTV), Tavararo Poroi s’est investi jusqu’au bout dans l’accompagnement de la discipline. Une passion qu’il a notamment transmise à son fils, le champion Hotuiterai Poroi.



Suite à l’annonce de sa disparition soudaine, une vague d’émotion a envahi les réseaux sociaux. Sa famille et ses amis, mais aussi des collègues, des clubs et des instances sportives partagent leur tristesse et lui rendent hommage. “Bouleversée”, la FTV salue un “homme de cœur au service du va’a”. Membre du conseil fédéral, “Tavararo était bien plus qu’un dirigeant, c’était un passionné, une présence bienveillante et toujours souriante qui réchauffait le cœur de ceux qui le côtoyaient”.



Le Comité olympique de Polynésie française (COPF) se souvient des derniers temps forts partagés avec ce “véritable pilier du bénévolat” : “Tavararo a marqué notre communauté. Il avait brillamment endossé le rôle de chef de la délégation tahitienne de va’a lors des Mini-Jeux du Pacifique à Palau en 2025. On se souviendra de lui comme d’un homme d’une immense bienveillance, incarnant la joie de vivre et arborant toujours un grand sourire”.



“Que son héritage continue d’inspirer les générations futures de rameurs”

Le club Te U’i Va’a partage sa “profonde tristesse” et rend un hommage émouvant, chargé de précieux souvenirs, à son ancien président : “Son nom restera à jamais gravé dans l’histoire de notre club. Sous sa présidence, Te U’i Va’a a connu l’un de ses plus grands moments de gloire lors de la victoire historique à la Hawaiki Nui Va’a 1994. Cette épopée exceptionnelle a été marquée par des performances remarquables, notamment sur les étapes Huahine-Raiatea et Raiatea-Taha’a, où les records établis ont témoigné de sa vision, de son engagement et de sa confiance envers son équipe. Au-delà des résultats sportifs, nous garderons le souvenir d’un homme dévoué, passionné et profondément attaché aux valeurs du va’a et de notre club. Que son âme repose en paix et que son héritage continue d’inspirer les générations futures de rameurs”.



Une douleur partagée par Teva Bernadino et André Vohi, qui saluent respectivement un “frangin de cœur” et un “ami du va’a”. “On pensera fort à toi à Singapour”, adresse la multimédaillée Vaimiti Maoni au sujet des prochains championnats du monde de va’a vitesse, du 17 au 31 août. Des hommages qui vont se poursuivre ce jeudi après-midi lors de l’inhumation au cimetière de l’Uranie, à Papeete.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 25 Juin 2026 à 09:54 | Lu 316 fois



