​Va’a Taie à la Pointe Vénus le 21 juin

Tahiti le 17 juin 2025. Le Heiva Tū'aro Mā'ohi 2025 démarre ce samedi 21 juin les Régates du Heiva Va'a Taie.





Départ Pointe Vénus pour un parcours en baie de Matavai et au Motu Martin.



Les va'a sont convoqués à 9h00 pour un départ de la première régate vers 10h00 en fonction des conditions météo.



Outre les va'a Holopuni, la Fédération des sports traditionnels invite toutes les pirogues à voile traditionnelles en catégorie open à participer.



Le Heiva Va'a Taie c'est la fête, un moment de partage, de compétitions, d'échange, et de culture. C’est pourquoi la fédération invite tous les équipages à se présenter et à régater en tenue locale et fleurie.



Les 12 et 13 juillet, rendez-vous au parc Vairai pour les Tu’aro Ma’ohi, puis le 14 juillet avenue Pouvanaa a Oopa après le défilé à partir de 15h00 pour les courses de porteurs de fruits.