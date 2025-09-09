

​United Airlines prévoit d’augmenter ses fréquences vers Tahiti

Tahiti le 15 septembre 2025. Selon le site américain Aero Route, United Airlines prévoit d'intensifier ses vols entre l'aéroport international de San Francisco et l'aéroport international de Faa'a dès l'été prochain. Ses Boeing 787-9 biréacteurs passeraient alors de cinq vols hebdomadaires à un vol quotidien.





La compagnie aérienne américaine United Airlines a décidé de renforcer sa ligne vers Tahiti. Lancé il y a sept ans, cette ligne n’a cessé d’augmenter sa fréquence, passant de saisonnière, à toute l'année.



Selon un récent rapport d'Aero Routes, United Airlines prévoit d'ajouter deux vols hebdomadaires supplémentaires entre San Francisco et Papeete l'été prochain. United Airlines a effectué son premier vol San Francisco-Papeete en octobre 2018. La liaison saisonnière est ensuite passée à trois fois par semaine, puis cinq fois par semaine en mars 2019.



Selon Aero Routes, les nouvelles rotations quotidiennes de United Airlines au départ de San Francisco pour desservir Tahiti sont soumises à l'approbation du gouvernement. En cas de succès, les rotations quotidiennes débuteront le 29 juin prochain.

Le seul concurrent direct d'United Airlines entre San Francisco et Papeete est French Bee, dont les Airbus A350-900 à haute densité desservent la ligne trois fois par semaine.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Septembre 2025 à 18:23 | Lu 638 fois



