

​Une tournée des savoirs et des saveurs

Tahiti, le 7 octobre 2025 - Après avoir fait venir Thierry Marx l’année dernière, le Campus des Métiers et des Qualifications de Polynésie (CMQP) a le plaisir cette année d’accueillir la cheffe Nina Métayer, distinguée meilleure pâtissière au monde en 2024.





La cheffe pâtissière Nina Métayer sera en Polynésie française prochainement à l’invitation de Moetai Brotherson. Son séjour, organisé par le Campus des métiers et des qualifications (CMQP) dans le développement de son axe ‘‘éducation”, concernant l’excellence et la montée en compétence des talents, permettra à de nombreux scolaires, apprentis et cuisiniers déjà aguerris, mais aussi personnes en recherche d’emploi, de profiter d’une très grande expérience pour en apprendre plus sur l’art et la technique de la pâtisserie.



Cette invitation s’inscrit dans la stratégie du tourisme culinaire du Pays et permet, depuis deux ans, d’offrir une expérience culinaire avec une signature et une identité pour marquer la destination ‘‘Polynésie”. Une approche pour mettre en valeur les produits locaux, de la terre, de la mer jusqu’à l’assiette. Thierry Marx, l’an dernier, avait ainsi pu prodiguer de nombreux conseils aux jeunes Polynésiens, mais aussi faire la connaissance de nos produits locaux.



Cette année, c’est la meilleure cheffe pâtissière du monde, Nina Métayer, qui prend sa suite. Sur un programme de dix jours, la chef va pouvoir diriger des master class avec des apprenants, une autre master class à Bora Bora avec des professionnels, mais aussi signer un dîner prestige avec des grands noms de la cuisine polynésienne comme Heiarii Hoiore, le 22 octobre.

S’inspirer et démontrer Nina Métayer commencera son action au Fenua le lundi 20 octobre par un tour de l’île gourmand lors duquel elle ira à la rencontre des producteurs de vanille, de fleurs comestibles ou encore de chocolat. Le lendemain, une master class est organisée avec l’école hôtelière de Tahiti avec les apprenants. Le mercredi sera réservé à la préparation du dîner prestige avant de se confronter, le 23 octobre, au Te Kai 2025. Cette journée du tourisme et de l’art culinaire polynésien a pour objectif d’attirer de nouveaux talents dans les filières de la restauration. 350 élèves de collèges en 4e y participeront avec la possibilité de suivre les conseils en distanciel. Une journée qui réservera plusieurs surprises dont une battle culinaire avec des chefs d’équipes prestigieux, mais aussi une recette en live de la cheffe pâtissière avec des produits locaux.



Enfin, la cheffe pâtissière se rendra à Bora Bora le 27 octobre pour y mener une master class avec des professionnels des hôtels de la place, mais aussi les jeunes du lycée de Bora Bora.



Une semaine consacrée au goût et à la promotion des talents.

Un dîner prestige à découvrir

À l'occasion de la venue de Nina Métayer, un dîner prestige est organisé au restaurant La Plage à Punaauia le 22 octobre. Il mettra en avant les produits du Fenua et les chefs polynésiens comme Heiarii Hoiore.Construit comme un moment de partage et d'exception, la soirée s'ouvrira avec l'entrée assurée par un chef cuisinier et professeur du lycée hôtelier, accompagné de ses élèves, sur une recette du chef Gérard Caballero, meilleur ouvrier de France, avec un cromesquis de taioro. Teaotearoa Maiarii, chef de projet pour le Campus de la signature polynésienne depuis deux ans, proposera ensuite une recette de quenelles de poisson local et Kirahu Chavez un confit de bœuf au miel des Marquises et mape.Nina Métayer sera au prédessert avec un sorbet de vi tahiti et Bénédicte Massonet au dessert avec une brioche de pain au lait de coco et brunoise d'ananas et citronnelle avec combava accompagné d'un espuma de 'uru à la vanille de Tahiti. Des calissons signature y seront aussi disposés.Des accords mets et vins accompagneront la soirée.Un dîner d'exception dont le bénéfice ira au Campus pour les actions de formation à destination des futures chefs polynésiens. Les places sont limitées donc pensez à réserver.

Nina Métayer, un talent pur

Née en 1988, Nina Métayer est une cheffe pâtissière française. Elle a été élue Pâtissière de l'année en 2016 par le magazine Le Chef, et en 2017 par le guide Gault et Millau. En 2023, elle est distinguée Pâtissière Mondiale, un titre décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers (UIBC). Elle est la première femme à obtenir ce titre. Le 5 juin 2024, elle est distinguée Meilleure Cheffe pâtissière du monde lors de la cérémonie de remise des prix décernés à Las Vegas par The World's 50 Best Restaurants.

L’action du campus

Le Campus des métiers et des qualifications du Pacifique (CMQP), label de l’éducation nationale, permet de rallier un ensemble d’acteurs des domaines institutionnel, académique et professionnel, étant rattachés à un même secteur d’activité. Ce projet s’adresse également à des demandeurs d’emploi sous contrat d’apprentissage et à des salariés en formation continue.

Le Campus des métiers et des qualifications du Pacifique (CMQP), label de l'éducation nationale, permet de rallier un ensemble d'acteurs des domaines institutionnel, académique et professionnel, étant rattachés à un même secteur d'activité. Ce projet s'adresse également à des demandeurs d'emploi sous contrat d'apprentissage et à des salariés en formation continue.Cette mutualisation des ressources est mise en place pour mettre en avant l'innovation pédagogique et constitue aussi un moyen pour lutter contre le décrochage scolaire.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 7 Octobre 2025 à 20:04 | Lu 179 fois



