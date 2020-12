​Une quadragénaire de Papeete remporte 1,8 millions à l'Euromillions

Tahiti, le 9 décembre 2020 – Une quadragénaire de Papeete a eu la chance de remporter vendredi dernier la modique somme de 1,8 million de Fcfp au tirage Euromillions.



Particulièrement attendu, le dernier tirage de l'Euromillions a attiré les foules au fenua. Et si le jackpot de 23,8 milliards de Fcfp n'a pas encore été décroché, une joueuse polynésienne d'une quarantaine d'années, qui avait validé son bulletin au magasin La Civette à Papeete, fait partie des huit chanceux à avoir remporté le troisième rang du tirage. Elle a remporté la jolie somme de 1 840 751 Fcfp.



Le montant du jackpot de l'EuroMillions débute à 2 milliards Fcfp et augmente à chaque tirage, en cas d'absence de gagnant au 1er rang, jusqu’à atteindre son plafond, soit plus de 23,8 milliards Fcfp. Le jeu EuroMilions, qui a été revisité au mois de février dernier, prévoit que son Jackpot peut être remis en jeu pour quatre tirages consécutifs sans être augmenté. Ce vendredi 11 décembre le Jackpot sera remis en jeu pour la 3ème fois. S’il n’est pas remporté, il sera remis en jeu encore deux fois. Dans le cas où aucun chanceux ne remporterait le jackpot au cinquième tirage consécutif, alors le montant du Jackpot sera reversé au rang de gain inférieur le plus proche comportant au moins un gagnant.