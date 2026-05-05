

​Une plongée entre deux mondes avec Tama nō te tairoto

Tahiti, le 2 juin 2026 - L’association Tama nō te tairoto organise une exposition et une série de conférences sur le thème “La vie entre deux mondes”, jeudi et vendredi à l’hôtel Intercontinental Tahiti. Entrée libre.



L’événement se situe dans le cadre des manifestations organisées cette année en marge de la journée mondiale de l’océan : l’association Tama nō te tairoto organise son exposition annuelle jeudi 4 et vendredi 5 juin à l’hôtel Intercontinental Tahiti de Faa’a qui lui consacre ses salles Hibiscus et Tipanier. L’événement est ouvert aux scolaires, sur réservation, de 8 heures à 16 heures et au grand public à partir de 17 heures. L’entrée est libre et gratuite.



Cette année, le thème retenu est “La vie entre deux mondes – Un voyage à la frontière de la terre, de la mer et du ciel”. Entre émerveillement scientifique et regard artistique, Tama nō te tairoto nous invite à y contempler une trentaine de photographies saisissantes et des œuvres d'arts réalisées par des artistes locaux.



Une série de conférences est également prévue pour explorer ce thème, à l’appui de mini-documentaires donnant lieu à l’intervention de spécialistes passionnés.

​Le programme des conférences et projections grand public Les soirées seront animées par des experts passionnés, offrant une perspective approfondie sur les écosystèmes de l'entre-deux mondes. L'entrée à ces sessions est gratuite.



Jeudi 4 juin 2026 :

17 heures : Ouverture au grand public et vernissage de l’exposition.

18h30 : Projection de la série de mini-documentaires animalier "To tatou fenua : à la découverte de la nature qui nous entoure", réalisée par l’association Tama no te tairoto et Kroma Prod, avec le soutien de la Direction de l’environnement (diffusion des épisodes "Te Puhi" et "E ina'a").

18h45 : Conférence sur les "Ina'a", par Virgil Mazel.

19h20 : Conférence "La vie entre deux mondes", par Vetea Liao.



Vendredi 5 juin 2026 :

17 heures : Ouverture au grand public.

18h30 : Projection de la série de mini-documentaires animalier "To tatou fenua : à la découverte de la nature qui nous entoure", réalisée par l’association Tama no te tairoto et Kroma Prod, avec le soutien de la Direction de l’environnement (diffusion des épisodes "Te Puhi" et "E ina'a").

18h45 : Conférence "Te A'o : gardien des rivières", par Léa Bouteault de l’association SOP MANU.

19h20 : Projection d’une vidéo de sensibilisation à la biodiversité du littoral "Racines en mouvement", présentée et réalisée avec l'école de danse Aumaire.

19h45 : Tirage au sort pour gagner une photo de l’exposition.

Rédigé par Avec communiqué le Mardi 2 Juin 2026 à 08:19 | Lu 243 fois



