

​Une parenthèse enchantée sur la Route de la soie avec l’école de danse chinoise Li Yune

Tahiti, le 4 février 2026 – C’est une parenthèse enchantée dans le paysage culturel de la Route de la soie que prépare l’école de danse chinoise Li Yune pour le spectacle biennal qui sera présenté au Grand théâtre à l’occasion des festivités du Nouvel An chinois, fin février.



L’école de danse Li Yune est plongée depuis maintenant un peu plus de six mois dans la préparation de son spectacle biennal. Il sera présenté les 27 et 28 février prochain sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture. Comme en 2024, ces deux représentations entendent s’inscrire au nombre des festivités du Nouvel An chinois.



Depuis juillet dernier, à raison de trois fois par semaine, les mercredis, vendredis et samedis, les 70 danseuses et danseurs de la troupe planchent pendant les heures de cours à la préparation, avec la plus grande précision, des deux soirées qui doivent cristalliser fin février toute la portée de leur connaissance des danses traditionnelles chinoises. “Tout comme mon précédent spectacle en 2024, j’ai souhaité faire découvrir les différents styles de danse chinoise (classiques, traditionnels et contemporains), et j’espère faire voyager le public”, explique la cheffe de troupe Yvette Cheong Amouy, qui a écrit et chorégraphié le spectacle. “Cette année, surtout pour la première partie, je me suis inspirée des danses chinoises de l’ouest, sur le parcours de la Route de la soie. Je me suis beaucoup documenté pour respecter au mieux les styles de danse de chaque région, de Xi’an, l’ancienne capitale de la Chine, jusqu’à la région du Xinjiang. Ce spectacle est le fruit de nombreuses recherches.”



À l’instar du spectacle présenté par l’école Li Yune en 2024, les représentations en préparation pour fin février sont aménagées en deux partie, ponctuées par un entracte. La première partie de soirée aura pour thème l’odyssée d’une jeune nomade dans les terres de l’ouest de la Chine. “La deuxième partie de soirée évoque l’histoire mythique du Roi singe dont le spectacle met en scène une des péripéties”, ajoute Yvette Cheong Amouy.



“Beaucoup de préparation en amont”



Pour les 70 artistes de l’école Li Yune cette soirée sera la concrétisation de nombreuses heures de répétitions au cordeau. Pour Yvette Cheong Amouy c’est l’aboutissement d’un immense travail. C’est la raison pour laquelle le spectacle n’est organisé qu’une fois tous les deux ans. “Nous sommes une petite école de danse et je suis la seule professeure. Sur scène il y aura des danseuses et danseurs de tous âges, cela demande une grosse préparation. Et puis il faut le temps de trouver les histoires, les musiques, de se documenter et pouvoir tout chorégraphier. Pour organiser un spectacle au Grand théâtre, il y a beaucoup de préparation en amont. À savoir aussi qu’en parallèle nous nous préparons toujours, comme chaque année, pour les festivités du Nouvel An chinois.”



C’est, dans ce contexte, le résultat de tous ces efforts que Li Yune met en scène, les 27 et 28 février prochain. Il y aura deux répétitions générales programmées à la salle de danse de l’école le samedi 21 février, avant l’ultime, la veille du grand soir de la première, sur place au Grand théâtre, le jeudi 26. De sorte que pour les deux soirées de représentation, Li Yune puisse offrir aux spectateurs une véritable parenthèse enchantée dans les régions de l’ouest de la Chine, sur la Route de la soie.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 4 Février 2026 à 08:46




