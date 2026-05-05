

​Une nouvelle vedette pour la gendarmerie aux Marquises

Nuku Hiva, le 3 juin 2026 - Les gendarmes de Nuku Hiva viennent de procéder à la mise à l’eau de leur nouvelle vedette destinée aux opérations de contrôle et de lutte contre les stupéfiants dans l’archipel.



Cette embarcation conçue pour des patrouilles côtières, permettra aux gendarmes de renforcer leurs capacités de contrôle et de surveillance en mer, contribuant ainsi à la protection de l’archipel, notamment de l'entrée et de la circulation des drogues. Plus globalement, cette vedette de gendarmerie doit contribuer à mieux protéger les habitants et à mieux sécuriser le territoire, au quotidien comme lors des grands événements.



La mise à l’eau de la vedette de gendarmerie a été organisée à la faveur de la mission que réalise cette semaine le haut-commissaire aux Marquises.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 3 Juin 2026 à 10:41 | Lu 222 fois



