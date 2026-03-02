

​Une nouvelle étape vers la gratuité des cantines scolaires

Tahiti, le 10 mars 2026 - Le conseil des ministres a adopté récemment un arrêté portant refonte des allocations liées aux bourses du second degré, afin de généraliser la prise en charge de la restauration scolaire dans les collèges et lycées, et de renforcer le soutien financier aux familles dès la rentrée 2026-2027.





Ce texte prévoit ainsi que tout élève scolarisé de la 6e à la Terminale et inscrit en tant que demi-pensionnaire ou interne dans un établissement public ayant conclu une convention avec le Pays pourra bénéficier, sur simple demande et sans critère de ressources, d’une allocation de restauration scolaire.



Les établissements concernés imputeront directement les montants suivants sur les factures trimestrielles adressées à leurs représentants légaux : Élèves demi-pensionnaires : 0 franc, élèves internes (îles de la Société) : 9 900 francs au lieu de 19 800 francs ; élèves internes (hors îles de la Société) : 16 500 francs au lieu de 33 000 francs ; élèves internes dont le quotient familial journalier est compris entre 0 et 580 : 0 franc.



Des allocations complémentaires sont également prévues pour les élèves dont le quotient familial journalier est compris entre 0 et 580, pour le soutien scolaire, au matériel et à l’achat de livres.



Cette nouvelle allocation de restauration s’ajoute aux prestations familiales déjà versées par la Caisse de prévoyance sociale au titre de la participation aux frais de cantine, allant déjà de 200 à 500 francs par repas selon la situation familiale.



Les collèges et lycées privés, sous contrat avec le ministère de l’Éducation nationale ou agréés par arrêté du ministère polynésien de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture, sont également concernés par la réforme. Les modalités d’application feront cependant l’objet d’échanges dédiés avec les établissements concernés, afin d’aboutir à une baisse des tarifs facturés aux familles, dans le cadre des conventions prévues par cet arrêté récemment adopté en conseil des ministres.



Fixée à un montant forfaitaire de 9 900 francs par trimestre et par élève bénéficiaire, l'allocation de restauration scolaire de la bourse du secondaire sera versée directement aux établissements scolaires conventionnés. Les sommes sont affectées à la couverture des dépenses de restauration, avec des objectifs qualitatifs comme l’augmentation de la part de produits locaux dans les approvisionnements. Pour en bénéficier, les établissements seront tenus de transmettre des états justificatifs détaillant le nombre de repas servis et les volumes d’achats de produits locaux.



Le texte instaure un principe d’avance de versement des bourses aux établissements à partir du 1er juillet, pour le premier trimestre, à partir du 15 octobre, pour la période d’août au 31 décembre et à partir du 15 février, pour la période de janvier au dernier jour de l’année scolaire.

