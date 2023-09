​Une météo record en septembre

Tahiti le 26 septembre 2023. Pluie, défaut d’ensoleillement, températures basses, le mois de septembre bat tous les records.



Météofrance a publié ce mardi 26 septembre quelques chiffres records pour le mois écoulé.

Record absolu de pluie en 24h sur Bora Bora (station ouverte en 1976) avec 136.4 mm enregistré vendredi 22 septembre.



Autre record de pluie à Faa'a (station ouverte en 1957) ou « nous en sommes à 9 jours de pluie sur le mois. Le record pour un mois de septembre est de 10 jours (1982) », explique Météofrance.



Côté températures, les Polynésiens ont aussi senti le vent frais passer. « Température maximale la plus froide jamais enregistrée pour un mois de septembre, samedi 22 à Faa'a et Vairao (station ouverte en 1948) avec respectivement 23.6°C et 22.5°C en journée. »



« Tous mois confondus, ce n'est que la cinquième fois de l'histoire que ces deux stations enregistrent une température aussi fraîche "au plus chaud la journée », explique Météofrance qui constate aussi un fort déficit d’ensoleillement. « Seulement 6h02 de soleil en 5 jours à Faa'a. Pour retrouver trace d'une telle série de 5 jours avec si peu de soleil en septembre, il faut remonter à Septembre 1982. »



Météofrance prévient pour autant qu’il ne faut tirer « aucune conclusion hâtive sur la saison chaude à venir ».