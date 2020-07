​Une maison part en fumée à Papara

Tahiti, le 26 juillet 2020 – L'habitation d'un couple et de ses deux enfants a entièrement brûlé hier matin, quartier Nuutere à Papara, vraisemblablement à la suite d'un défaut électrique. Les occupants de la maison s'en sont sortis indemnes.



Un impressionnant incendie s'est déclenché tôt dimanche matin au niveau du quartier Nuutere à Papara. Sur Facebook, une vidéo montrant de hautes flammes au petit matin a rapidement fait le tour du réseau social. Selon les informations de nos confrères de Polynésie la 1ère et TNTV, il s'agit d'un fare MTR hébergeant un couple avec deux enfants qui a entièrement été détruit par l'incendie, vraisemblablement à la suite d'un défaut électrique. Les occupants sont heureusement tous ressortis indemnes de l'incendie, et seule la mère de famille a été légèrement brûlée à la joue. Sur les réseaux sociaux, la solidarité s'organisait déjà dimanche pour venir en aide à la famille qui a tout perdu dans ce sinistre.