​Une journée portes ouvertes inspirante au Cétad de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 29 avril 2025 - Le Cétad de Nuku Hiva a organisé cette semaine une visite de ses ateliers professionnalisants afin que la population de l’île constate la qualité de l’enseignement dispensé mais aussi pour inspirer les collégiens en quête de choix pour la poursuite de leurs études.



Cette semaine le Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cétad) de Nuku Hiva a ouvert ses portes à la population de l’île, et en particulier aux élèves des classes de 4e et 3e du collège qui devront prochainement choisir une orientation pour la poursuite de leurs études.



Pour que la visite soit à la fois ludique et informative, divers ateliers avaient été installés dans les locaux de l’établissement scolaire de sorte que les visiteurs pouvaient découvrir de façon agréable les filières professionnelles proposées aux étudiants à l’issue des classes de 3e du collège.



Ainsi, la section GEMM (gestion, exploitation en milieu marin) qui permet aux étudiants de passer leur permis côtier, puis d’obtenir des compétences en maintenance des moteurs marins, des coques de bateaux et de gérer les équipements de navigation, donnait accès à ses ateliers de mécanique, de soudure et de ferronnerie. Plusieurs travaux scolaires étaient aussi proposés à la vente, notamment des barbecues en fer forgé, ou encore des pieux de débourrage de coco portatifs.



Les élèves de première et seconde année de la section PMH (Petite et moyenne hôtellerie), sous l’œil attentif de M. Philippe, leur professeur de cuisine et de restauration, avaient préparé de nombreuses pâtisseries à emporter puis un déjeuner complet afin de montrer l’étendu du savoir-faire lié à leur apprentissage. “La formation PMH, explique le professeur de cuisine, offre une certification qui permet à son titulaire une polyvalence dans le domaine des pensions de famille. Cette formation de deux ans délivre un CAP permettant d’accomplir immédiatement des tâches liées à l’accueil, la cuisine, le service en restaurant et à l’hébergement dans un petit hôtel ou une pension de famille. À l’issue des deux ans, les élèves peuvent se perfectionner en poursuivant leurs études au lycée hôtelier de Tahiti.”



À l’occasion de la découverte des cuisines de l’établissement, les visiteurs ont eu d’ailleurs l’opportunité d’assister à des démonstrations culinaires à l’instar du pochage de choux à la chantilly.



Plus loin, l’atelier sculpture de la section CAP des métiers des arts a quant à lui remporté un vif succès auprès des visiteurs qui se sont essayés au travail de la gravure sur bois. Un atelier ludique, cependant très technique, qui a permis aux visiteurs de tous les âges de se familiariser avec les différentes essences de bois, les outils, ou encore avec la complexité du dessin des motifs marquisiens.



Une journée bien remplie qui devrait permettre aux habitants de Nuku Hiva de constater le sérieux des enseignements dispensés au Cétad de Nuku Hiva. Une variété de formations qui aura pu inspirer les élèves du collège, notamment ceux des classes de 3e, désireux de poursuivre leurs études après l’obtention du brevet des collèges. “C’est vrai que pour les élèves comme moi qui ne veulent pas aller en 2nde c’est intéressant, explique Kua une élève de 3e. C’est la première fois qu’on visite le Cétad et qu’on voit vraiment ce que font les élèves. J’ai bien aimé la section Petite et moyenne hôtellerie, mais aussi la sculpture et même s’il n’y a pas beaucoup de filles qui font le métier de sculpteur, ça m’a donné envie. Maintenant je dois réfléchir et aussi en parler avec mes parents.”



Dès maintenant et jusqu’au conseil de classe du dernier trimestre de l’année scolaire en cours, les élèves de 3e et leurs représentants légaux doivent faire part de leurs vœux d’orientation pour la prochaine année scolaire, et ce dans l’ordre de leur préférence.