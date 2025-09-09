

​Une immersion "au cœur de la production d'électricité"

Tahiti, le 11 septembre 2025 – Ce samedi, le Pôle Energie d'ENGIE ouvrira trois de ses sites au grand public qui devra s'être inscrit au préalable.





Le Pôle Énergie du Groupe ENGIE en Polynésie annonce qu'il ouvrira "exceptionnellement" ce samedi trois de ses sites emblématiques au grand public pour une "immersion unique au cœur de la production d’électricité". Une communication a été mise en place en amont pour informer que les inscriptions sont obligatoires pour visiter les sites afin d'assurer la sécurité de tous.



Les trois visites auront lieu :



A la centrale hydroélectrique de Papenoo 0 de Marama Nui, filiale de EDT: découvrez comment la force de l’eau est transformée en énergie renouvelable et décarbonée, essentielle à l’alimentation électrique de Tahiti.



A la centrale thermique Émile Martin de la Punaruu de EDT : une occasion rare de pénétrer au cœur de la plus grande centrale thermique de Polynésie et de comprendre le rôle stratégique du dispatching et des moteurs géants.



A la ferme solaire Fare Meri de ITO NUI, filiale du Groupe ENGIE : au cœur de la presqu’île, une installation photovoltaïque innovante qui alimente des milliers de foyers tout en évitant chaque année des milliers de tonnes d’émissions de CO₂.



Le groupe indique que ces Journées Portes Ouvertes s’inscrivent dans sa "démarche de transparence et de pédagogie, pour permettre au public de mieux comprendre les différentes sources de production électrique et les enjeux de la transition énergétique".



