​Une femme décède sur la route à Tiarei

Tahiti le 8 octobre 2023. Une femme est décédée dans une sortie de route à Tiarei.



Une femme est décédée dimanche après-midi à Tiarei. Selon les premiers éléments recueillis sur place, elle était passagère d'un véhicule qui a perdu le contrôle avant de percuter un mur sur le côté, non loin de la roulotte Saté. Sept personnes étaient à bord.

Malgré un massage cardiaque pratiqué sur place, et l’arrivée des pompiers et du Samu, la passagère est décédée.

Il s’agit du 24 décès sur les routes de Polynésie depuis le début de l’année.