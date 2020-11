​Une écrivaine en herbe aux Gambier

Mangareva, le 24 novembre 2020 - À la rencontre de Rahmani Keissy, la gagnante du premier prix du concours de nouvelles du 20e Salon du livre, catégorie collège.



Rahmani Keissy, gagnante du concours de nouvelles "20 ans ça marque des pages" du 20e Salon du livre dans la catégorie collège et élève de 13 ans au collège Saint-Raphaël de Rikitea aux Gambier, raconte sa première expérience en tant qu’écrivaine.



As-tu des passions dans la vie?

"J’aime le sport et les matières principales avec les langues."



Comment as-tu eu l’idée de t’inscrire au concours ?

"Mon professeur de français nous a proposé à ma classe et moi de participer au concours. Une amie a accepté et j’ai décidé de la suivre aussi."



Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

"Ma principale difficulté a été le titre, mais aussi de développer mes idées."



Comment t’es venue l’idée de ce titre : "Mon rêve mon cauchemar !" ?

"Tout simplement parce que pour mon personnage, son rêve d’être adulte est devenu son cauchemar, le titre est venu naturellement. J’ai rédigé en une demi-heure le texte, puis avec l’aide de ma famille j’ai pu avoir une meilleure orthographe et donner plus de sens à mes phrases."



Quelle a été ta réaction à l’annonce des résultats ?

"Je n’y croyais pas ! Je n’avais pas le temps, du coup j’ai fait le plus simple possible. Je pensais que ce serait une de mes amies qui gagnerait, mais pas moi."



Te reconnais-tu dans ton histoire ?

"Non pas trop. J’aimerais être moi-même plus tard et vivre ma propre histoire et j’ai eu l’idée du texte car j’y avais pensé en grandissant. Avec mes expériences en grandissant, je me suis dit que c’était mieux d’avoir ma propre destinée."



Penses-tu que les jeunes d’aujourd’hui ressemblent au personnage de ton histoire ?

"Non, pas trop car je pense qu'ils ne veulent pas être des adultes. Il ne veulent pas avoir les difficultés et responsabilités de la vie d’adulte mais juste avoir les bienfaits comme la liberté …"



Un message pour les jeunes ?

"Ne soyez pas comme les autres, soyez vous-même !"