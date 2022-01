​Une des balises d'entrée du Port de Papeete s'est décrochée

Tahiti, le 24 janvier 2022 – L'une des deux balises démarquant la passe principale pour l'entrée dans le Port de Papeete s'est décrochée à cause de la houle dans la nuit de dimanche à lundi, pour venir s'échouer sur le récif. Une équipe du Port autonome travaille à sa remise en place.



Les habitants de Papeete auront remarqué lundi matin que la balise verte démarquant l'entrée dans la passe principale du port de la capitale s'est décrochée dans la nuit, a dérivé et s'est finalement échouée sur le récif. Contactée, la capitainerie du Port autonome indique avoir envoyé son équipe sur place dès lundi matin pour récupérer la balise et la re-fixer dans la journée en fonction des dégradations. Le Centre de secours en mer JRCC Papeete et les navettes assurant la liaison Tahiti-Moorea ont été averties.