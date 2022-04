​Une collecte de dons du Cesec pour le centre Pu o te hau

Tahiti, le 22 avril 2022 – Le Cesec a remis jeudi le fruit d'une collecte de dons pour le foyer d'hébergement d'urgence Pu o te hau, lancée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.



À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a souhaité apporter son soutien aux femmes victimes de violences et lancé une collecte solidaire en linge de maison (serviettes, draps, coussins,…) et en tissus, en faveur du centre d’hébergement d’urgence Pu o te hau. Durant plus d’un mois, le Cesec a pu récolter des centaines de dons issus des membres de l’institution mais aussi de très nombreux anonymes. Le président, Eugène Sommers, et la secrétaire générale, Alexa Bonnette, de l'institution ont remis jeudi l’ensemble des dons à la directrice du centre Rowena Tuhoe.