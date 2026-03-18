

​Une aide pour une télé-réalité américaine

Tahiti le 8 avril 2026. Le Président de la Polynésie française a présenté un agrément au titre du dispositif de dynamisation du secteur de l’audiovisuel (DSA) pour le tournage d’une nouvelle saison de la série internationale Below Deck Down Under sur le territoire. Cette décision s’inscrit dans la stratégie du Pays visant à structurer la filière audiovisuelle locale, à renforcer l’attractivité du territoire et à accueillir des productions d’envergure génératrices d’activité économique.





Le projet, diffusé à l’international, est une émission de téléréalité appartenant à la franchise Below Deck, centrée sur l’univers du yachting de luxe. Il repose sur le suivi d’un équipage confronté aux exigences d’une clientèle haut de gamme, mêlant organisation de croisières, gestion des imprévus, tensions professionnelles et dynamiques relationnelles à bord. La saison tournée en Polynésie française mettra en scène les paysages et environnements maritimes du territoire comme décor principal, dans un format à large diffusion internationale.



Le budget global de la production est estimé à environ 1,3 milliard de francs de francs, dont près de 180 millions de francs francs de dépenses réalisées localement. Ces dépenses concernent notamment les prestations techniques, les services logistiques, le transport, l’hébergement et le recours à des professionnels du territoire. Le projet, porté localement par la société Pacific TV Productions Tahiti en qualité de producteur exécutif, mobilisera ainsi des entreprises et des compétences locales dans plusieurs secteurs liés à la production audiovisuelle.



Institué par la loi du pays du 11 juillet 2025, le dispositif DSA encadre et accompagne les projets audiovisuels réalisés en Polynésie française. Il permet, sous conditions, de bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses locales liées au tournage. Il ouvre également la possibilité de solliciter, après réalisation du projet, une subvention de soutien aux Projets Audiovisuels ou Cinématographiques d’Envergure (SPACE), calculée à hauteur de 15 % des dépenses locales éligibles, après vérification et validation des dépenses engagées.



À travers cet agrément, le Gouvernement poursuit son objectif de positionner la Polynésie française comme une destination de tournage dans la région Pacifique, tout en veillant à l’encadrement des projets et à la progression des retombées locales. Le développement de la filière audiovisuelle repose notamment sur la capacité à accueillir des productions extérieures, permettant de générer une activité économique immédiate tout en renforçant progressivement les compétences et l’écosystème local.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 8 Avril 2026 à 17:16 | Lu 736 fois



